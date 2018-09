Achimer Landwirte lassen Gülle von anderswo kommen (Symbolbild). (Carsten Rehder)

Die Gülle-Transporte in die Bierdener Marsch sind einigen Bürgern ein Dorn im Auge. Wie berichtet, haben sie wegen der Grundwasserverschmutzung auf der Bürgerbeteiligungsplattform "achim dialog" beantragt, dass die Stadt Möglichkeiten erarbeiten und der Öffentlichkeit vorstellen soll, wie sie diese Transporte unterbinden kann. Nun hat sich der Ratsausschuss für Organisation, Finanzen und Personal mit dem Wunsch beschäftigt und musste feststellen, dass die Stadt Achim in dieser Angelegenheit keine Handhabe hat. Die Fraktionsvertreter stritten nach einem Hinweis von Karl-Heinz Lichter (CDU) darüber, ob solch ein Antrag in diesem Wissen überhaupt von den Verwaltungsleuten vorbereitet und von den Ausschussmitgliedern während der Sitzung diskutiert werden müsse. Nach Aussage des Ersten Stadtrats Bernd Kettenburg sind nämlich die Landwirtschaftskammer und der Landkreis Verden in dieser Frage die richtigen Ansprechpartner.

Annameta Rippich (CDU) verwies auf die Düngemittelordnung des Landes und schlug vor, einen Vertreter der Landwirtschaftskammer in eine öffentliche Sitzung einzuladen, der das Thema auch für die Bürger beleuchten möge. "Dass sich die Achimer Landwirte Gülle anderswo bestellen, daran können wir nichts ändern", sagte sie. Bürgermeister Rainer Ditzfeld erklärte, dass es in Achim eben nicht genügend Landwirte gibt, die Gülle herstellen, um ausreichend Düngemittel zu produzieren. "Und dann ist es doch besser, sie lassen sie aus Vechta kommen, wo sie viel zu viel Gülle haben", betonte er. Er könne aber verstehen, dass die Leute gerade im Sommer sprichwörtlich die Nase voll hätten, wenn sie mit der Familie draußen sitzen und ein Gülletransporter nach dem anderen am Haus vorbei fährt.

Annameta Rippich präsentierte dazu eine andere Theorie, warum die Menschen insbesondere in Bierden auf die Barrikaden gehen und sprach den Steinweg an, dessen Ausbau auch mit Anliegerbeiträgen finanziert wurde. "Die Anwohner dort sind prinzipiell gegen jeden landwirtschaftlichen Verkehr und alle Lkw, weil sie den Steinweg als ihre Straße betrachten." Die Argumentation, Gülle sei Sondermüll und die Stadt müsse dies wegen der Nitrate unterbinden, sei daher vorgeschoben. "Zumal die Nitratbelastung sehr weit unterhalb der zulässigen Höchstgrenze liegt."

Die Frage, die sich auch die Bürger stellten, sei doch, "wie viel Gülle die Landwirte auf die Äcker bringen dürften", warf Wolfgang Heckel (WGA) ein. Das sei für Außenstehende zu wenig transparent und schüre das Misstrauen gegen die Bauern. Um Fakten zu erfahren, will die Verwaltung Anfang 2019 jemanden von der Landwirtschaftskammer einladen.