Die Schranke an der Zuwegung zur Pestalozzistraße steht schon, in Betrieb ist sie aber noch nicht. (Björn Hake)

Fast ein Jahr ist es her, dass die Gemeinde Oyten bundesweit mit dem Testlauf, Elterntaxis aus der Pestalozzistraße auszusperren, Schlagzeilen machte. Im Juli hatte die Politik dann beschlossen, die Straße künftig dauerhaft während der Stoßzeiten für alle Schüler und Eltern, die ihre Kinder zur IGS oder zur Grundschule bringen wollen, zu sperren. Erfolgen soll dies durch zwei Schranken mit Kennzeichenöffnung, an der Pestalozzistraße kurz nach der Einmündung von der Lindenstraße kommend (Foto) und an der Stader Straße von der Ortsmitte kommend kurz hinter dem Parkplatz der Sportanlage. Und eigentlich sollten diese Schranken auch im Herbst in Betrieb genommen werden. Doch obwohl sie inzwischen stehen, ließ sich eine Inbetriebnahme bisher nicht realisieren, wie Bürgermeisterin Sandra Röse auf Nachfrage erläutert. So sei der Mitarbeiter, der den Schranken-Teil des Projekts betreut, schon seit Monaten krank und die Kollegen aus dem Tiefbau „können das angesichts der Projektdichte und der eingeschränkten Arbeitsmöglichkeiten durch Corona nicht wirklich auffangen“. Angesichts der coronabedingt reduzierten Schülerzahlen habe sie das Schranken-Thema für den Moment etwas herunterpriorisiert. In beiden Straßen gebe es noch eine kleine bauliche Herausforderung und dann folge der umfangreiche technische Testlauf, nennt Röse die weiteren Schritte, die sich noch etwas ziehen werden. „Es gibt noch einiges zu testen, bevor wir an den Start gehen“, sagt die Bürgermeisterin.