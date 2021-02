Nach und nach liefern die Künstler, zu denen auch Stefan Fritsch (vorne) und Milena Tsochkova (hinten rechts) gehören, ihre Werke. (Björn Hake)

30 Jahre Kunstverein Achim: Ein Jubiläum, auf das eigentlich durch eine Ausstellung im Achimer Rathaus-Foyer aufmerksam gemacht werden sollte. Und das schon im vergangenen Frühling, denn die Gründung des Zusammenschlusses erfolgte bereits im Mai 1990. Corona machte das Vorhaben zunichte, und auch für dieses Jahr stehen die Chancen auf eine Realisierung bislang unter keinem guten Stern. So ist es unter anderem dem Ideenreichtum von Natalie Peter zu verdanken, dass die Ausstellung „Raum für junge Kunst“ ab dem 29. März zumindest als Online-Version angeschaut werden kann. Von ihr als künstlerischem Beirat stammt der Impuls, den der erfahrene Fotograf und Filmer Thorsten Springer in den kommenden Tagen und Wochen in Szene setzen wird. „Der Streifen muss spannend werden“, findet die Cartoonistin. Ziel sei es, Interesse bei jeder Altersgruppe zu erwecken. Eine Website werde dafür erstellt, auch eine Online-Laudatio ist geplant.

Nach und nach, und immer auf den gebührenden Abstand bedacht, erscheinen während der Vorbereitungsphase zehn Kunstschaffende in der Hünenburg, um ihre Exponate anzuliefern. Der Vorstand des am Achimer Weserhang gelegenen Treffpunkts für Wirtschaft und Kultur hatte sich bereit erklärt, das Vorhaben zu unterstützen, und stellt seine Räumlichkeiten für die Präsentation der unterschiedlichen Werke zur Verfügung. „Hängt das letzte Bild an seinem Platz und lässt die Situation es zu, wird die Ausstellung auch real an den Start gehen können. Jeder Interessierte wird dann die Möglichkeit haben, sich vom Schaffen der jungen Menschen inspirieren zu lassen, und das über mehrere Monate“, freut sich Marita Lingel, Erste Vorsitzende des Kunstvereins, über das Entgegenkommen des Tagungszentrums.

Träger der Förderpreise

Der Kreis der Künstler setzt sich zusammen aus den Trägern der Förderpreise aus den Jahren 2005, 2008 und 2011, die seinerzeit jeweils mit einer Einzelausstellung gewürdigt wurden. Damals seien sie noch Studierende gewesen, informiert Lingel und freut sich darüber, die ersten Gehversuche den mittlerweile ausgereiften Werken heutiger Tage gegenüberstellen zu dürfen. Der Betrachter habe auf diese Weise die Möglichkeit, zu sehen, wie sich die künstlerische Entwicklung der Einzelnen vollzogen hat.

Johann Büsen, Student in Bremen zwischen 2005 und 2010, zeichnet, fotografiert und entnimmt seine Motive unterschiedlichen Medien. Konventionelle Druck-Erzeugnisse inspirieren den Maler ebenso wie Abbildungen aus dem Internet, die er zu surrealen Geschichten verdichtet. 2016 gewann Büsen eine Ausschreibung des Bremer Senators für Kultur für die Neugestaltung des Fahrrad- und Fußgängertunnels zwischen Osterdeich und Wallanlagen und schuf mit der Gestaltung rund 500 Quadratmeter lackierter Papierbahnen Bremens längstes Kunstwerk. Der 1984 Geborene, der sich überwiegend mit digitaler Malerei befasst, zählt wie zum Beispiel auch Milena Tsochkova und Stephan Fritsch zu den in der Region lebenden Künstlern, die der Ausstellung mit jeweils vier Bildern Leben einhauchen werden.

Bewusst gesetzte Irritationen

Die Werke von Stephan Fritsch, 1984 in Stralsund geboren, zeichneten sich durch bewusst gesetzte Irritationen und Kontraste aus und lassen sich keinem Genre eindeutig zuordnen, konstatiert Ingo Clauß, Kurator am Weserburg Museum in Bremen. Mit gradliniger Konsequenz und handwerklicher Präzision entwickele Fritsch eine figurative Malerei, wie sie in der zeitgenössischen Kunst nur noch selten anzutreffen sei. Milena Tsochkova indes überlässt die Deutung ihrer Kunst gerne dem Besucher und stellt ihre Bilder sowohl in nationalen als auch in internationalen Foren aus; 2006 sogar im fernen China, in der „Gallery of the University of Arts, Province Guangxi, Nanning“.