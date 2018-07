Verwirrspiele um einen dubiosen Koffer kennzeichnen das neueste Theaterstück der Plattsnackers. (Fotos: Michael Braunschädel)

Ein lauer Sommerabend, Flirtalarm und ein paar schräge Gäste. Das sind die Zutaten für eine Komödie, die am Samstagabend unter der Regie von Marita Coels in Holtebüttel Premiere hatte. Mehr als 400 Köpfe zählte das Publikum, das bei hochsommerlichen Temperaturen das Spiel der Plattsnackers auf der Freilichtbühne verfolgte und von der Darbietung der Laienschauspieler rundum begeistert war. „So viele Leute sind hier selten“, kommentierte Organisatorin Silke Sonnenberg den unerwarteten Andrang und hofft auf ähnliches Interesse an den noch folgenden Vorstellungen.

Die Geschichte, die sich rund um das kleine Hotel „Amore mio“ am schweizerischen Lago Maggiore abspielt, ist schnell erzählt: Bärbel (Anja Jacobs) und ihre etwas schlichtgestrickte Freundin Hilde (Angelika Bresagk) haben sich hierher auf den Weg gemacht, um zu feiern und mal richtig einen draufzumachen. Angelo (Clemens Grimm), der smarte Sohn von Wirtin Teresa (Ursel Haase), passt eigentlich gut ins Konzept, und alles wäre wohl super gelaufen, wenn Hilde beim Verlassen des Zuges nicht den falschen Koffer erwischt hätte.

So sind ihr Ritchie (Jürgen Reimers) und Chantal (Vineta Grimm) auf den Fersen, die Bargeld und Koks im Gepäck hatten. Für Unruhe unter südlicher Sonne sorgte zudem das Erscheinen von Renate (Sylvia Grimm), ihrem Mann Hans-Jochen (Jörg Grimm) und Vater Oskar (Heiner Lindhorst), den das Paar nur ungern mitgenommen hat. Den reibungslosen Ablauf der turbulenten Komödie unterstützte Annegesine Liebrum, die als Souffleuse Dienst tat.

Nachwuchssorgen trotz Tradition

Pflege und Erhalt der niederdeutschen Sprache, Sitten und Gebräuche haben sich die Mitglieder der Holtebütteler Plattsnackers auf ihre Fahnen geschrieben und erst kürzlich ihr 60-jähriges Bestehen gefeiert. Obwohl mehr als 20 Männer und Frauen Jahr für Jahr auf der Bühne stehen, hat der Verein Nachwuchssorgen. „Das geht nicht nur uns so, sondern auch anderen Laienbühnen“, informierte Silke Sonnenberg. Seit Langem sei man deshalb dazu übergegangen, zunächst das Stück auszuwählen und die Texte vorzustellen. So wüssten die Spieler immer, worauf sie sich einlassen würden und ließen sich meistens zum Mitmachen bewegen. „Geprobt wird jeweils ab Ende März – zwei-, später viermal in der Woche“. Was auf den ersten Blick sehr lang erscheine, sei ein Zeitrahmen, der dringend benötigt werde, denn „nicht alle Mitglieder snacken Platt“.

"Um dem Bühnenbild für das im Süden spielende Stück den entsprechenden Look zu verpassen, wurden beide Häuser weiß verkleidet“, erzählte Silke Sonnenberg. Das habe sich als ziemlich aufwendig erwiesen, war jedoch erforderlich, weil norddeutsches Fachwerk nun mal nicht zum Ort des Geschehens passt. Darüber hinaus seien weitere Neuerungen gestemmt worden. So habe man im vergangenen Jahr Mikros angeschafft, um die Stimmen der Akteure zu schonen und auch die WCs auf einen neuen Stand gebracht. Immer dabei seien Männer aus dem Verein wie zum Beispiel Jürgen Lindhorst und Claus-Peter Kuss, sowie fleißige Handwerker, die auf Gewinne weitgehend verzichteten.

Ebenfalls in Eigenregie werden Ein- und Verkauf von Getränken, Brezeln, Würstchen und Co. bewerkstelligt. Während der Pausen – diesmal sind es jeweils zwei – haben die Zuschauer somit Gelegenheit, sich mit Kleinigkeiten einzudecken und dazu ein kühles Bierchen zu trinken. Zehn weitere Aufführungen des Lustspiels von Bernd Gombold sind für die nächste Zeit geplant. Sie finden statt an den Abenden des 21., 22., 25., 28. und 29. Juli sowie am 1., 3., 4. und 5. August. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. „Zur Nachmittagsvorstellung, die wir für Freitag, 27. Juli, um 16.30 Uhr vorgesehen haben, erwarten wir älteres Publikum, das sich bei Kaffee und Kuchen sicher köstlich amüsieren wird“, blickt Silke Sonnenberg voraus. Ein wenig Sorge mache ihr dabei die Hitze, gegen die man sich mit Kopfbedeckungen schützen sollte.

Ersthelfer stünden jedoch bereit, falls es trotz aller Vorsicht zu wärmebedingten Beeinträchtigungen käme. „Wenn sich die Leute am Schluss auf den Heimweg machen und lachend das Gelände verlassen, dann wissen wir, dass der Abend gelungen war“.