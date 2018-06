Die Brücke am Intscheder Wehr darf vom Kraftverkehr nur noch bis Ende November dieses Jahres genutzt werden. (Focke Strangmann)

Blender/Landkreis Verden. Die Sperrung der Weserwehrbrücke in Intschede rückt immer näher. Ein halbes Jahr lang kann der Fluss an dieser Stelle noch von Kraftfahrzeugen überquert werden, bevor sich die Fahrer für lange Zeit eine Alternative suchen müssen. Denn, wie berichtet, mit einer Baufertigstellung des geplanten Brückenneubaus wird erst für Ende 2021 gerechnet und mögliche Übergangslösungen wie eine Pontonbrücke oder eine Fährverbindung wurden alleine schon aufgrund der zu erwartenden Kosten von der Kreisverwaltung und der Politik als nicht realisierbar eingestuft.

Rund drei Jahre also müssen Autofahrer ohne diese Verbindung auskommen, Fußgänger und Radfahrer nur geringfügig kürzer. Sie können die aktuelle Brücke immerhin noch bis zum Beginn der Arbeiten an dem Neubau im kommenden Jahr nutzen. Um den Menschen, die auf die Überquerung der Weser angewiesen sind, ein zusätzliches Mobilitätsangebot während dieser Zeit zu ermöglichen, hat im Rahmen der Verwaltungsabsprachen und der politischen Beratungen die Prüfung einer Ausweitung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) begonnen.

Die Ergebnisse über die ersten Gespräche mit dem Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) liegen nun als Anlage der Beratungsvorlage über die Kenntnisnahme des aktuellen Sachstandes rund um die Brückensperrung bei, welche Thema im nächsten Langwedeler Verwaltungsausschuss am 5. Juni sein wird. Demnach bleiben einige grundlegende Tatsachen festzuhalten: "Durch Verbesserungen des ÖPNV wird es nicht gelingen, Alternativen für jeden von der Sperrung betroffenen Pendler anzubieten", heißt es etwa.

Doch durch den Umstieg auch anderer Pendler auf öffentliche Verkehrsmittel könne Straßenraum freigemacht werden für diejenigen, die auf ihr Auto angewiesen sind. So könnte die befürchtete Stausituation eventuell entschärft werden. Apropos Stau: "Es macht keinen Sinn, zusätzliche Busse über die Ueser Brücke fahren zu lassen, da sich in Achim die Staus ergeben und zu wenig Platz für Busspuren vorhanden ist."

Entwurf mit Kostenschätzung

Denkbar sind aus Sicht der Beteiligten Verstärkungen der Buslinien 720 (Thedinghausen – Verden), 750 (Thedinghausen – Bremen) und 150 (Syke – Bruchhausen-Vilsen – Hoya). Für erstgenannte Linie hat der ZVBN schon einen ersten theoretischen Plan mit zusätzlichen Fahrten erstellt, um die entstehenden Kosten zu ermitteln. Aus Sicht des Zweckverbands würde sich das Angebot für Pendler verbessern.

Dieser Entwurf enthält von Montag bis Freitag neun zusätzliche Fahrten von Thedinghausen nach Verden, drei zusätzliche Fahrten von Bruchhausen-Vilsen nach Varste und zurück, jeweils mit Umsteigemöglichkeit in Verden sowie sechs zusätzliche Fahrten von Verden nach Thedinghausen. Dadurch würden jährliche Mehrkosten von rund 256 000 Euro entstehen, die nur zu etwa zehn bis 20 Prozent aus dem Fahrkartenerlös gedeckt werden könnten. Der ZVBN könne sich aber möglicherweise eine Förderung vorstellen.

Um letztlich auch wirklich zielgerichtete Verbesserungen für betroffene Pendler umzusetzen, sind im Mai vor Ort an der Brücke in Intschede Befragungen der Verkehrsteilnehmer erfolgt. Dabei ging es insbesondere darum, ob sie auf ein zusätzliches Angebot des ÖPNV zurückgreifen würden. Die Auswertung dieser Ergebnisse dauert aktuell noch an.