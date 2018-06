Die letztjährigen Preisträger beim Enthüllen ihrer Namen im Rathausfoyer – welche Achimer in diesem Jahre dort verewigt werden, steht im Dezember fest. (Björn Hake)

Achim. Zwar wird der Achimer Preis für ehrenamtliches Engagement immer erst am 5. Dezember verliehen, aber die Suche nach den diesjährigen Preisträgern beginnt schon jetzt. Die Freiwilligenagentur der Stadt Achim jedenfalls nimmt Vorschläge entgegen. Den Preis können Achimer bekommen, die sich durch ehrenamtliches Engagement, Hilfsbereitschaft und Zivilcourage ausgezeichnet haben. Denn: "Bürgerschaftliches Engagement, Hilfsbereitschaft und Zivilcourage halten die Gesellschaft zusammen und sorgen dafür, soziale Herausforderungen zu lösen oder zu umgehen", sagt Svenja Meyer von der Freiwilligenagentur.

Die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger trifft eine Jury, welche sich aus Vertreterinnen und Vertretern der folgenden Bereiche zusammensetzt: Verwaltung, Stadtrat, Gleichstellungsbeauftragte, Kirche, Sport, Feuerwehr, Presse, Schützenvereine, Schule, Polizei, Unternehmergemeinschaft, Schülervertretung und Senioren- und Behindertenbeirat. Diese Jury entscheidet in zwei Sitzungen auf der Grundlage von festen Kriterien, die kürzlich nochmals festgezurrt wurden.

So darf ein Preisträger für sein Engagement keine Aufwandsentschädigung erhalten, die über Auslagen für die ehrenamtliche Tätigkeit oder Erstattung von Kosten hinausgeht. Auch darf der Preisträger nicht erster Vorsitzender eines Vereins sein – erste Vorsitzende können nur mit ihrem Verein als „Gruppe“ ausgezeichnet werden. Der Preisträger muss seinen Wohnsitz in Achim haben. Preisträger dürfen nicht für die Pflege eines Angehörigen ausgezeichnet werden. Auch darf der Ehrenpreisträger kein Jurymitglied sein und es werden nur die Namen gewertet, die bis zur ersten Jurysitzung eingegangen sind. Auch der Präventionsrat als Gruppe sowie städtische Mitarbeiter, die im Präventionsrat tätig sind, dürfen nicht ausgezeichnet werden.

Svenja Meyer weiß, dass sich gerade in Achim zahlreiche Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich engagieren und damit die Stadt ein Stück lebenswerter machen. So wie die Preisträger, die im Dezember vergangenen Jahres ausgezeichnet worden waren. Hans Hermann Hille, Lorenz Ferkau, Saskia Zwilling sowie die Gruppen Sterneneltern, Lesepaten und Tiere schenken Glück sowie Lena Meis (für Zivilcourage) durften nach der Preisverleihung im Rathausfoyer ein Tuch von den Tafeln ziehen, auf denen ihre Namen nun verewigt sind. Auch diese Namenstafel ist ein Teil der Wertschätzung, die die Stadt Achim ausdrücken möchte.

Wer also jemanden kennt, der für seine herausragenden ehrenamtlichen Leistungen ausgezeichnet werden soll, kann seinen Vorschlag bis Sonnabend, 1. September, einsenden. Die Vorschläge werden von der Freiwilligenagentur per E-Mail an die Adresse freiwilligenagentur@stadt.achim.de oder via Brief an Freiwilligenagentur, Stadt Achim, Obernstraße 38, 28832 Achim, entgegengenommen. Dem Vorschlag sollten eine Beschreibung der freiwilligen Aktivitäten sowie Zeitungsartikel, Adressen von Webseiten, die über das Engagement berichten, und Kontaktdaten der vorgeschlagenen Person/Gruppe beigefügt werden.

Die Stadt Achim verleiht seit dem Jahr 2000 den „Achimer Ehrenpreis“ in den Kategorien „Bürgerschaftliches Engagement“, „Hilfsbereitschaft“ und „Zivilcourage“. Die Verleihung des Preises findet immer am internationalen „Tag des Ehrenamtes“, statt. Wenn es Fragen zur Wahl, zur Nominierung oder zum Ablauf der Verleihung des Achimer Ehrenpreis gibt, steht die Freiwilligenagentur der Stadt Achim unter der Telefonnummer 0 42 02 / 9 16 05 50 zur Verfügung.