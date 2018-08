Patrick Treehoefer (links) sorgte am DJ-Pult für gute Musik. (Björn Hake)

Oyten. Es gibt Festivalgänger, für die ist ein Festival erst dann ein richtiges Festival, wenn es auch einen ordentlichen Wolkenbruch gegeben hat. Diese Voraussetzung konnte das Moyn-Moyn-Festival, das in den vergangenen Tagen auf dem Backsberg stattgefunden hat, in jedem Fall erfüllen. Freitagabend öffnete etwa der Himmel seine Schleusen und der Niederschlag prasselte für rund eine halbe Stunde nur so auf das Gelände. Doch anders als bei anderen Open-Air-Veranstaltungen lassen sich Festivalbesucher durch so etwas nicht beirren – schließlich erwarten sie es ja fast und sind daher auch von der Kleidung bestens für Unwetter gerüstet. Und so gingen die Feierlichkeiten unbeirrt weiter. Feierlichkeiten, zu denen in diesem Jahr bei der zweiten Auflage der Veranstaltung rund 3000 Leute in Oyten eingefunden hatten.

Zwischen Anfang 20 und Ende 30 waren die meisten der Besucher, von denen viele die drei oder vier Tage "Moyn Moyn" dafür nutzten, auch optisch eine Auszeit vom zivilen Leben zu nehmen. Ausgefallene Kleidung oder Accessoires sowie bemalte Gesichter waren keine Seltenheit, passend zu einem Festival, das auch durchaus als ausgefallen bezeichnet werden darf. Mit viel Liebe fürs Detail hatten knapp 300 helfende Hände in drei Wochen den Backsberg in ein Gelände verwandelt, auf dem es in jeder Ecke etwas zu entdecken gab. Seien es die beiden selbst gebauten Whirlpools mit Wümmewasser, welches über Feuer in einem Fass erhitzt wurde, Essensbereiche, die wie Wohnzimmer daher kamen oder eine Seilbahn, bei der sich Erwachsene wieder wie Kinder fühlen durften.

In drei individuell gestalteten Bühnenbereichen konnte zu den Klängen elektronischer Musik getanzt werden, in dem „Dorf“, einem laut Veranstalter „kontemplativen Ort zum Verweilen“, gab es für die Besucher Möglichkeiten zum Ausprobieren und Experimentieren, etwa in den Bereichen Yoga oder Zirkus. Ein Angebot, dem Alltag zu entfliehen, das sich seit der Premiere im vergangenen Jahr vielerorts positiv herumgesprochen hat. So sei laut der veranstaltenden Abro Team GmbH das für dieses Jahr limitierte Kartenkontingent von 3000 bereits sehr früh fast vergriffen gewesen – ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zum ersten Moyn Moyn. „Bei der Premiere haben wir rund 70 000 Euro Minus gemacht, das können wir dieses Mal ausgleichen“, berichtete Patrick Treehoefer vom Veranstaltunsgteam.

Sascha und Christine aus Bremen waren zwei der diesjährigen neuen Besucher, bis zu denen sich nach der ersten Auflage das Festival positiv herumgesprochen hatte. „Wir sind durch Freunde aufmerksam geworden“, erklärte das Paar, das an den Tagen stets mit dem Fahrrad aus der Weserstadt angereist kam. Sie begrüßen den Festivalstandort sehr, gebe es doch sonst in der Umgebung nichts Vergleichbares. „Und ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute von überall her kommen“, sagte Sascha. Viele der Besucher hatten nämlich einen deutlich längeren Anreiseweg als die beiden Bremer. Das verriet alleine schon ein Blick auf die Nummernschilder der unzähligen Fahrzeuge auf dem Parkplatz und dem Campinggelände – bevorzugte Modelle dabei Sprinter und VW-Busse. Kennzeichen aus dem ganzen Bundesgebiet und auch aus dem Ausland waren zu sehen.

Oliver war mit seinen Kumpels aus der Nähe von Stuttgart angereist. „Die Fahrt ist es auf jeden Fall wert. Moyn Moyn ist einzigartig“, sagte er euphorisch beim Weg vom Campingplatz auf das Festivalgelände. Doch auch Menschen aus der Nachbarschaft des Backsbergs schauten vorbei. Der Veranstalter hatte extra Tagestickets für Anwohner angeboten und „die wurden auch sehr gut angenommen – von Jüngeren und von Älteren“, wie Treehoefer erzählte.

Ganz ohne Eintrittskarte durften Mitglieder von Freiwilligen Feuerwehren das Treiben vor Ort verfolgen. Als Kontrastprogramm zu Flächenbränden oder technischen Hilfeleistungen waren sie an den Tagen für den Notfall bei "Moyn Moyn" vor Ort. „Das ist der coolste Einsatz überhaupt“, zeigte sich Andreas Rathjen von der Feuerwehr Bassen begeistert und hatte auch kein Problem damit, sich die Nacht um die Ohren zu schlagen. „Es ist einfach total geil. Was hier aufgebaut wurde, ist der Wahnsinn“, fügte der Brandschützer hinzu.

Doch nicht bei allen Menschen in Oyten und Fischerhude stößt das Festival auf Gegenliebe. Vereinzelnd hatte es bei der Premiere im vergangenen Jahr Beschwerden wegen Lärmbelästigung gegeben. Aus diesem Grund wurden dieses Mal nun noch mehr Lärmmessungen vorgenommen und vom Veranstalter eine Rufnummer für Klagen dieser Art eingerichtet, damit eventuell direkt reagiert werden kann. „Es war überwiegend sehr ruhig. Einige wenige Anrufe aus Fischerhude gab es, aber darauf haben wir reagiert. Obwohl wir uns an die Grenzwerte gehalten haben, haben wir es noch einmal leiser gemacht. Am Sonnabend gab es dann im Grunde gar keine Klagen mehr“, berichtete Daniel Kragh vom Veranstaltungsteam am Sonntag. Insgesamt sei man mit dem Verlauf des Festivals sehr zufrieden. „Von unserer Seite aus würden wir nächstes Jahr gerne wiederkommen“, sagte Kragh.