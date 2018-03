30 Minuten dauerte der Löscheinsatz der Einsatzkräfte. (FEUERWEHR LANGWEDEL)

Langwedel. Die Ortsfeuerwehr Langwedel ist am Donnerstagmorgen zu einem Pkw-Brand auf der Autobahn 27 gerufen worden. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Fahrzeug auf dem Standstreifen in Fahrtrichtung Hannover bereits vollständig in Flammen. Mit zwei Trupps unter Atemschutz und einem kombinierten Löschangriff mit Wasser und Schaum wurde das Feuer dann bekämpft, teilt die Feuerwehr mit. Nach rund 30 Minuten konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Während der Löscharbeiten musste die A 27 voll gesperrt werden, wodurch sich ein Rückstau bildete. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der starken Minustemperaturen froren teilweise die Schläuche während der Löscharbeiten ein. Die Einsatzstelle musste laut der Feuerwehr Langwedel weiterhin kontinuierlich mit Salz abgestreut werden, da auch das Löschwasser gefror.