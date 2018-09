Das Auto auf der A27 brannte vollkommen aus. (FEUERWEHR LANGWEDEL)

Langwedel. Die Feuerwehr Langwedel ist am frühen Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr zu einem Einsatz auf der Autobahn 27 gerufen worden. Laut Meldung der Rettungsleitstelle in Verden sollte ein Auto in Höhe der Rastanlage Goldbach in Fahrtrichtung Hannover brennen. „Bei der Anfahrt bestätigte sich die Lage, ein Pkw brannte kurz hinter der Raststätte“, teilte Christof Dathe von der Feuerwehr mit. Sofort gingen zwei Trupps unter Atemschutz gegen die Flammen vor. Wasser und Schaum wurde eingesetzt, um die Flammen zu bekämpfen und dann die Glutnester zu ersticken. Das Auto brannte vollkommen aus. Die A27 musste während der Löscharbeiten durch die Autobahnpolizei voll gesperrt werden.

Probleme gab es für die Feuerwehr allerdings, das brennende Auto überhaupt zu erreichen. „Auf der Anfahrt mussten sich die anrückenden Fahrzeuge der Feuerwehr durch eine völlig zugestellte Rettungsgasse kämpfen. Lastwagen und Autos standen kreuz und quer. Mehrere große Sattelzüge standen teilweise auf der linken Fahrspur, offenbar in der Hoffnung, doch noch überholen zu können“, sagte Dathe. Das erstanrückende Löschfahrzeug aus Langwedel musste demnach sogar mehrmals komplett abbremsen, um sich durch die enge Gasse zu schlängeln. Die Verkehrsteilnehmer wurden durch die Polizei ermittelt, ihnen droht ein Bußgeld bis hin zu einem einmonatigen Fahrverbot.

Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang noch mal daraufhin, dass die Rettungsgasse bei schweren Unfällen und sonstigen Unglücken lebensrettend sein kann. Durch ein schnelleres Erreichen der Einsatzstelle durch die Rettungskräfte erhöhe sich die Überlebenschance lebensbedrohlich Verletzter.