Ottersberg. Zu einer gefährlichen Situation ist es nach Angaben der Polizei am Montag gegen 18 Uhr auf dem Gehweg der Hauptstraße (L 132) in Ottersberg gekommen. Ein Autofahrer soll dort ohne Licht, von einem Geschäftsparkplatz kommend, auf einen Fußgänger zugefahren sein, sodass dieser sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit habe bringen können. Die Polizei ermittelt nun und hofft auf die Hilfe von Zeugen, die sich unter Telefon 0 42 05 / 86 04 melden mögen.