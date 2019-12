Ein 85-jähriger Mann, der mit seinem Auto am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr von Oyten in Richtung Achim unterwegs war, ist laut Polizei am sogenannten Schwalbenkreisel aus Unachtsamkeit einfach geradeaus weitergefahren. Sein Fahrzeug blieb deshalb auf der Mittelinsel stecken und musste dort geborgen werden. Wie Jürgen Menzel von der Polizei auf Nachfrage erklärte, sei der Mann unverletzt geblieben und auch sein Auto habe offenbar keine Beschädigungen erlitten. „Die Stadt Achim schaut sich nachher den Kreisverkehr an, ob dort Schäden entstanden sind“, sagte Menzel. Aufgrund der Bergungsarbeiten kam es zu einem Rückstau in Richtung der Autobahnanschlussstelle Achim-Nord und bis auf die Abfahrt selbst.

Der Kreisverkehr soll eigentlich derzeit neu hergerichtet und wieder hübsch bepflanzt werden, nachdem er abermals für Schwerlasttransporte plattgemacht worden war. Wie Stefan Schuster von der Achimer Stadtverwaltung ausführte, habe der Gärtnerbetrieb mit den Arbeiten begonnen, müsse derzeit aber auf den Metallbauer warten. Der fertigt Schienen, in die der Schotter in der Mittelinsel gefüllt wird. Wann mit der Neupflanzung begonnen werde, die auch von den Temperaturen abhängig ist, könne die Stadt nicht genau sagen, da sie nicht Auftraggeber ist. „Wichtig ist für uns, dass der Kreisel im März nächsten Jahres wieder voll hergerichtet ist“, betonte Schuster.