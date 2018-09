Mit einem Banner versucht die Feuerwehr, die Gaffer an der Unfallstelle zu sensibilisieren. (Christian Butt)

Für eine norwegische Reisegruppe endete am Samstagmittag die Fahrt in den Urlaub auf der Autobahn 1 bei Oyten. Auf dem linken Fahrstreifen der dreispurigen Fahrbahn geriet ihr Kleinbus in Flammen. Die Insassen konnten das Fahrzeug verlassen, das Gepäck aus dem Kofferraum retten und sich im schmalen Streifen zwischen den Mittelschutzplanken in Sicherheit bringen.

Dabei half ihnen ein unbeteiligter Autofahrer aus Lübeck. Dieser war mit seiner Familie auf die Szenerie zugekommen und entschied sich zu helfen. Er sicherte mit seinem Fahrzeug den qualmenden Wagen ab, brachte seine eigene Familie in Sicherheit und versuchte mit einem Feuerlöscher die Flammen zu ersticken. Jedoch hatten sich die Flammen bereits so stark ausgebreitet, dass der Feuerlöscher nicht mehr half. Für seine vorbildliche Aktion erhielt der Lübecker trotzdem ein großes Dankeschön von Polizei und Feuerwehr.

Obwohl eine große schwaze Qualmwolke über der Autobahn stand und sich der Verkehr staute, benötigte die zuständige Feuerwehr Oyten einige Zeit um bis zur Einsatzstelle zu gelangen. Zu viele Autofahrer versuchten noch an dem Feuer vorbei zu kommen und bildeten keine Rettungsgasse.

Der Kleinbus brannte komplett aus. (Christian Butt)

Mit reichlich Wasser konnte das Feuer zügig gelöscht werden und der rechte Fahrstreifen nach 20 Minuten wieder freigegeben werden. Trotzdem kam es im Reiseverkehr zu einem langen Stau in Fahrtrichtung Bremen.

Autofahrer übersieht Stauende

Gegen 13.15 Uhr bemerkte ein Autofahrer kurz hinter der Anschlussstelle Posthausen das Stauende zu spät und fuhr fast ungebremst auf die langsam fahrenden Fahrzeuge vor ihm. Dabei wurden drei Insassen teils schwer verletzt. Erste Meldungen, nachdem eine Person in einem Wrack eingeklemmt sei, bestätigten sich nicht. Die Feuerwehr Ottersberg sicherte die Unfallstelle ab und streute Betriebsstoffe ab.

Für die Rettungsarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Bremen voll gesperrt werden. Nach etwa einer halben Stunde waren die Verletzten versorgt und die wartenden Fahrzeuge konnten die Einsatzstelle einspurig passieren.

Dabei setzte die Freiwillige Feuerwehr Banner ein, um Autofahrer vom Gaffen abzuhalten. Mit zwei der großformatigen Plakate standen die Einsatzkräfte an der Fahrbahn und verdeckten den Blick auf die Unfallfahrzeuge. “Immer mehr Unbeteiligte filmen an Unfallstellen, deshalb haben wir die Banner beschafft“, erklärt der stellvertretende Ortsbrandmeister Jan-Erik Ganze.

„Teilweise fahren die Autofahrer nur langsam an der Unfallstelle vorbei und schauen. Aber es gibt auch Extremfälle. Einige bleiben stehen um mit ihren Mobiltelefonen bessere Fotos machen zu können“, erzählt der Feuerwehrmann von seinen Erfahrungen. Besonders gefährlich werde es, wenn Autofahrer auf der Gegenspur stoppen, um die Rettungsarbeiten aus nächster Nähe beobachten zu können. „Ich habe selbst erlebt, wie jemand auf der Gegenspur gehalten hat, um zu gaffen. Dabei war dort nichts gesperrt und der Verkehr floss ganz normal. Das provoziert und löst nicht nur weitere Unfälle aus, sondern ist auch für den Gaffer lebensgefährlich“, so Jan-Erik Ganze.

Mit den Plakaten möchten die Ehrenamtlichen aber nicht nur Gaffer abhalten und möglichen Unfallopfern zu mehr Privatsphäre in schweren Situationen verhelfen, sondern auch Mitglieder werben. „Jede freiwillige Feuerwehr braucht Mitglieder. Ob die vorbeifahrenden Autofahrer heute zufällig aus unserer Gemeinde kommen und bei uns einsteigen oder in ihren Heimatorten ist mir egal. Jeder zusätzliche freiwillige Feuerwehrmann, egal wo, ist für uns ein Erfolg“, so Ganze.

(Dieser Artikel wurde um 15.12 Uhr aktualisiert.)