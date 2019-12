Bereits am vergangenen Mittwoch soll es laut Polizei an der Schifferstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen sein, bei dem ein 9-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Wie die Polizei nun am Dienstag mitgeteilt hat, fuhr der Neunjährige nach ersten Erkenntnissen um kurz vor 8 Uhr in Richtung „Alte Dorfstraße“ mit seinem Rad auf dem Gehweg, als er an einem weißen Kleinwagen vorbeikam, der zum Teil auf dem Gehweg geparkt hatte.

Als der Pkw losfuhr, prallten die beiden Fahrzeuge gegeneinander, sodass der Junge zu Fall kam. Der Fahrer des weißen Pkw setzte seine Fahrt in Richtung der Obernstraße fort und fuhr dem Jungen dabei über die Füße.

Fahrer hat graue Haare

Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann mittleren Alters handeln, der eine graue Jacke und kurze Haare trug. Der Pkw könnte aus dem Verdener Zulassungsbereich stammen. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer geben können, mögen sich bei der Polizei melden: 0 42 02 / 99 60.