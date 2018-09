Aus dem Wrack kam der Fahrer lebend und mit einer Kopfverletzung heraus. (Christian Butt)

Glimpflich verlief am Montagmorgen für einen Autofahrer ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 zwischen Posthausen und Oyten. Nach ersten Angaben der Polizei hatte ein Autofahrer ein Stauende zu spät bemerkt. Um nicht auf einen stehenden Lastwagen zu fahren, wich der Mann in letzter Sekunde aus, geriet dabei aber trotzdem mit der Beifahrerseite unter den Lkw. Dabei wurde sein Auto komplett zerstört. Der Fahrer konnte ohne Hilfe der Feuerwehr das Wrack verlassen und kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

„Ein Beifahrer hätte den Unfall nicht überlebt“, kommentierte Polizei-Einsatzleiter Heiko Grother. Der Autobahnpolizist wurde zusammen mit dem Rettungsdienst und der Feuerwehr gegen 8.20 Uhr zu dem schweren Unfall alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt war noch unklar, ob der Fahrer eingeklemmt sei. „Als wir eintrafen und das Wrack gesehen haben, nahmen wir an, dass der Fahrer den Unfall nicht überlebt hat“, berichtet Feuerwehrmann Axel Faber.

Der Wagen war nämlich mit hoher Geschwindigkeit mit der Beifahrerseite unter den Sattelauflieger gefahren. Dabei wurde das Dach auf der rechten Fahrzeugseite abgeschält, sämtliche Airbags lösten aus und das Armaturenbrett wurde herausgerissen. Fahrzeugteile wurde durch die Wucht bis zur Mittelkonsole gequetscht.

Ersthelfer kümmerten sich sofort um den verletzten Fahrer. Dieser war mit einem Auto mit Frankfurter Kennzeichen in Fahrtrichtung Bremen unterwegs. „Dem Fahrer geht es gut. Ich habe mit ihm sprechen können. Er kann sich an den Unfall nicht mehr erinnern. Er hat nur eine Kopfverletzung, aber gilt als schwer verletzt“, sagte Polizist Grother. „Er hat zum Glück versucht auszuweichen, das hat ihm das Leben gerettet.“

Für Kopfschütteln sorgten bei der Feuerwehr die Fahrer einiger Reisebusse. Statt sich auf den drei Fahrspuren rechts einzuordnen und damit eine Rettungsgasse zu ermöglichen, fuhren die Fahrzeuge auf der linken Spur und kostete den ehrenamtlichen Rettern der Feuerwehr damit wertvolle Sekunden auf dem Weg zum Unfallort. „Das Verhalten war grenzwertig“, kommentiert Feuerwehrmann Faber das Verhalten der Fahrer und bittet generell darum, bereits bei der Entstehung eines Staus eine Gasse für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu bilden.

Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Autobahn für etwa eine halbe Stunde zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten voll gesperrt werden. Anschließend wurde der Verkehr an der Einsatzstelle vorbei geleitet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, auch auf den Umleitungsstrecken.