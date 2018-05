Rund 50 Meter rutschte der Kleintransporter auf den Schutzplanken, bis er gegen den Pfosten prallte. (Polizei)

Achim. Nach einem Verkehrsunfall am Bremer Kreuz entstand am Montagnachmittag laut Polizei ein langer Stau auf der Autobahn 27. Ein 19-jähriger Fahrer eines Kleintransporters war zunächst in Richtung Cuxhaven unterwegs, als gegen 14.30 Uhr im Kreuz auf die Tangente in Richtung Hamburg abbog, kam er aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, fuhr auf die dort beginnende Schutzplanke und prallte letztlich gegen den massiven Pfosten eines Autobahnwegweisers. Der Fahranfänger erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Da Übermüdung als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden kann, leitete die Autobahnpolizei Langwedel gegen ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Es entstand ein Schaden von rund 25 000 Euro. Ein Statiker war am Unfallort, um den gerammten Autobahnwegweiser zu begutachten. Die Bergung des Autos dauerte mehrere Stunden, entstand ein kilometerlanger Rückstau.