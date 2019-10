Drei Ortsfeuerwehren rückten an (Symbolbild). (Björn Hake)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Giersdorfer Damm (Kreisstraße 9) sind am Freitagmittag zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Wagen in Fahrtrichtung Giersdorf, als er gegen 12.20 Uhr aus bislang unklarer Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam, dort die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und anschließend im linken Seitenraum frontal gegen einen Baum prallte.

Der 29-Jährige wurde durch die Wucht des Unfalls im Fahrzeug eingeklemmt und konnte im Anschluss nur unter erheblichem Aufwand der angerückten Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit werden. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Posthausen, Bassen und Ottersberg waren vor Ort über eine Stunde mit schwerem Gerät im Einsatz, um den Mann aus dem Innenraum zu bergen, heißt es im Bericht der Polizei.

Anschließend wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber nach ersten Einschätzungen der Beamten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Ein 30-jähriger Beifahrer konnte zwar eigenständig aus dem Pkw aussteigen, wurde jedoch aufgrund leichter Verletzungen ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wird von den Beamten auf 6000 Euro geschätzt. Die gesperrte Fahrbahn konnte erst gegen kurz vor 15 Uhr freigegeben werden. In der Zwischenzeit kam es trotz eingerichteter Umleitungen zu Verkehrsbehinderungen.