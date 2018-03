Symbolbild (Björn Hake)

Achim. Ein 19-jähriger Autofahrer hat sich am Montag gegen 13 Uhr mit seinem Pkw auf der A 1 überschlagen. Der Fahranfänger war in Richtung Osnabrück unterwegs und wollte nach Angaben der Polizei kurz hinter dem Bremer Kreuz vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechseln. Als er bemerkte, dass sich neben ihm ein Fahrzeug befand, lenkte er ruckartig zurück und verhinderte so einen Zusammenstoß. Er verlor jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich in der Folge überschlug und letztlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Der 19-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro.