Für die Maßnahmen musste die A 27 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. (Symbolbild) (Björn Hake)

Am Mittwochmorgen ist es auf der A27 in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Achim-Ost zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Wie die Polizei am Donnerstag mitgeteilt hat, hat ein 36-jähriger Fahrer eines Autos mit einem Anhänger, auf dem ein Pkw geladen war, im einspurigen Baustellenbereich die Kontrolle verloren. Der Pkw prallte gegen die Betonschutzwand und überschlug sich. Der Mann und seine Beifahrerin verletzten sich leicht. Sein Auto sowie der Anhänger mit dem weiteren Pkw mussten geborgen und abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die A27 musste zeitweise in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Vollsperrung und Startprobleme

Für die Maßnahmen musste die A27 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Während die Fahrbahn in Fahrtrichtung Hannover bereits nach etwas mehr als einer Stunde freigegeben werden konnte, dauerten die Maßnahmen in Fahrtrichtung Bremen fast zwei Stunden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Mehrere Pkw im Stau hatten jedoch mittlerweile Startprobleme und blieben liegen, sodass der Stau nicht abfließen konnte und die Verkehrssituation angespannt blieb.