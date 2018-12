Der Fahrer dieses Fahrzeugs konnte gerade noch rechtzeitig auf den Pannenstreifen fahren, bevor es die Flammen komplett zerstörten. (Christian Butt)

Komplett ausgebrannt ist am Dienstagmittag ein Auto auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten. Nach Angaben der Feuerwehr war der 34-jährige Fahrer des Wagens aus Hollenstedt in Richtung Emsland unterwegs, als er plötzlich keine Motorleistung mehr spürte. Der Mann lenkte das Fahrzeug auf den Pannenstreifen, wo sofort Flammen aus dem Motorraum schlugen. Der Fahrer rettete sich hinter die Leitplanke und setzte einen Notruf ab.

Drei Autofahrer und ein Lkw-Fahrer hielten an der Einsatzstelle an, um Hilfe zu leisten. Mit Feuerlöschern versuchten die Ersthelfer, die Flammen zu löschen, hatten mit den kleinen Pulverlöschern aber keinen Erfolg. Die Autobahn musste derweil für zehn Minuten voll gesperrt werden, anschließend konnte der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeleitet werden.

Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. „Der Verkehr hat leider nicht zugelassen, dass wir schnell herkommen konnten. Viele Lkw-Fahrer sehen das Stauende und wechseln dann auf die mittlere Fahrspur, um weiter nach vorne zu kommen“, stellte Einsatzleiter Jan-Erik Ganze von der Feuerwehr Ottersberg fest. Der Wagen konnte dann jedoch zügig mit Schaum von den Brandschützern gelöscht werden. Er hat nur noch Schrottwert.