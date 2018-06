Achim. Weil ein 63-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen Mittag zu dicht vor einem Lkw auf die Autobahn 1 auffuhr, konnte dieser ihn nicht sehen. Durch den toten Winkel kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Pkw wurde durch den Lkw noch einige Meter seitlich mitgeschleift. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 15 000 Euro. Nur eine Stunde später ereignete sich an gleicher Stelle ein weiterer Unfall nach gleichem Muster. Ein 60-jähriger Mann aus Oyten wollte aus der Zuführung der A27 auf die A1 in Richtung Osnabrück auffahren. Auch er fuhr im toten Winkel zu dicht vor dem Lkw auf. So konnte der Fahrer den Pkw nicht sehen und stieß mit ihm zusammen. Der Sachschaden wird von der Polizei in diesem Fall auf 1500 Euro geschätzt.