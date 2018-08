Bitte wenden: An der Baustelle ist die Borsteler Landstraße stadtauswärts gesperrt – dieser Fahrer macht es richtig. (Björn Hake)

Achim. Autofahrer, die von Achim in Richtung Bassen unterwegs sind, müssen für ihre Fahrt ein wenig mehr Zeit einplanen: Da ein Teilstück der Borsteler Landstraße saniert wird, ist die Fahrbahn stadtauswärts für den Verkehr gesperrt. Bei einem Vor-Ort-Termin wird jedoch schnell deutlich, dass sich nicht alle Kraftfahrer an das Einfahrtsverbot halten – innerhalb kürzester Zeit preschen mehrere Fahrzeuge an den runden, roten Schildern mit dem Balken in der Mitte vorbei.

„Die fahren stumpf hier durch“, sagt Hartmut Weers und zuckt mit den Achseln. Der Straßenbauer leitet die Arbeiten zur Asphaltdeckenerneuerung. Am Anfang habe er die Falschfahrer noch angehalten und auf das Einfahrtsverbot hingewiesen. „Einige haben gesagt, dass sie von der Sperrung nichts gewusst hätten. Den Meisten war es aber vollkommen egal“, erzählt Weers. Nach seiner Beobachtung werde das Einfahrtsverbot am häufigsten in den Hauptverkehrszeiten morgens und abends missachtet.

Ein Radfahrer stimmt ihm zu: Bereits mehrmals sei ihm der ordnungswidrige Gegenverkehr aufgefallen. Und immer wieder habe er verfolgt, wie Pkw vor dem Verbotsschild standen und es den Fahrern anzusehen gewesen sei, wie sie übers Durchfahren grübelten – nur um dann mit Vollgas durch die Einbahnstraße zu rasen. „Da ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis es knallt!“, schimpft er. Überhaupt finde er es eine Unverfrorenheit, wie wenig sich manche Autofahrer um die Straßenverkehrsordnung scheren würden: „Hier stehen zwei große Straßenschilder, eines sogar bereits bei der Tankstelle an der Friedrichstraße, die einem klar machen, dass es an der Baustelle nicht weitergeht.“

„Beim Befahren einer Einbahnstraße in falscher Richtung wird ein Verwarngeld in Höhe von 25 Euro fällig“, mahnt Helge Cassens, Pressesprecher der Polizei. Ihm seien auch schon mehrere Fälle bekannt, bei denen Falschfahrer auf der Borsteler Landstraße zur Kasse gebeten wurden. „Und wer entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs ist und einen Unfall verursacht, zahlt 35 Euro Verwarngeld“, ergänzt er. Die Polizei nehme die Situation an der Baustelle durchaus zur Kenntnis, und der Streifendienst schaue dort regelmäßig nach dem Rechten. „Allerdings können wir dort nicht alle Ordnungswidrigkeiten stoppen“, erklärt Cassens. Dazu müsste man einen Polizisten dauerhaft neben das Einfahrtsverbotschild stellen, und das sei so freilich nicht umsetzbar.

Stefan Schuster vom Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung bei der Stadt Achim ist sich ebenfalls über die Baustellenproblematik im Magdeburger Viertel bewusst. „Ursprünglich war dort eine Vollsperrung der Straße vorgesehen“, berichtet er. Diese hätte jedoch viel Unmut bei den Kraftfahrern hervorgerufen, da ja lediglich der Fahrbahnrand erneuert wird. Eine Verkehrsregelung über eine mobile Ampelanlage, die dann immer nur eine Fahrtrichtung freigegeben hätte, wäre laut Schuster unverhältnismäßig teuer gewesen. „Also haben wir es bei einem Einfahrtsverbotschild belassen und darauf vertraut, dass die Achimer so ehrlich sind und sich an die Straßenverkehrsordnung halten“, sagt er. Da sein Optimismus enttäuscht wurde, kontrolliere die Polizei nun an diesem Freitag mehrere Stunden lang den Verkehr an der Borsteler Landstraße. „Die Polizei ist auch die Behörde, die alleinig für den fließenden Verkehr zuständig ist“, erklärt er. Nach Abschluss der Arbeiten in den Randbereichen solle die Teilsperrung Anfang September aufgehoben werden. Voraussichtlich Ende September wird die Asphaltdecke von der Einmündung Am Freibad bis zur Clüverstraße sowie der Radweg in diesem Abschnitt saniert.