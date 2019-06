In diesen Wagen fiel das Metallteil. (Björn Hake)

In einer Autowaschanlage an der Margarte-Steiff-Allee in Achim ist am Freitagnachmittag ein Autofahrer sehr schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt worden: Nach Angaben von Polizeisprecherin Imke Burhop musste der 24-Jährige mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Offenbar hatte sich, während die Anlage das Fahrzeug gereinigt hat und der Mann darin saß, von der oberen Hälfte der Anlage ein Metallteil gelöst, das aufs Auto hinab gefallen war. Das Metallteil durchschlug das Dach des Autos und gelangte so ins Fahrzeuginnere, wo es den Mann verletzte und schließlich in der Mittelkonsole stecken blieb.

Ein großes Loch ist im Wagendach zu sehen. (Björn Hake)

Passant drückt Notausschalter

Ein 25-jähriger Passant hatte laut Polizei einen lauten Knall gehört und direkt den Notausschalter der Waschanlage betätigt sowie den Notruf gewählt.