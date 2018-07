Nach Überschlag im Maisfeld gelandet

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Autofahrer nach Unfall in Daverden schwer verletzt

Christian Butt

Bei einem Verkehrsunfall in Daverden hat sich am Montagmorgen ein 41-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Das Auto des Mannes überschlug sich und kam in einem Maisfeld zum Stehen.