Wenn das Intscheder Wehr ab Dezember für Autos gesperrt ist, sollen bessere Busfahrpläne die Autofahrer zum umsteigen animieren. (Focke Strangmann)

Landkreis Verden. Staus und stockender Verkehr sind eigentlich schon programmiert: Ab dem 1. Dezember ist für Autofahrer auf dem Intscheder Wehr kein Durchkommen mehr. Stattdessen steht ihnen eine Fahrt über die Ueser Brücke oder Verden bevor. Ein Umweg, der, wie der Ausschuss für Planung, Wirtschaft, Verkehr und Bau des Landkreises Verden am Donnerstag feststellte, zwar hinsichtlich der Strecke nicht lang, mit Blick auf den Verkehr jedoch zeitaufwendig ist. Erleichterung könnte eine verbesserte Busanbindung bringen – und die gäbe es für den Kreis zunächst zum Nulltarif.

Bei einem Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) haben die Planer insbesondere die Anbindung an Achim und Verden im Blick. Denn gerade im Berufsverkehr gilt es, die neuralgischen Knotenpunkte in Uesen und Verden-Hönisch zu entlasten. Eine im Mai durchgeführte Zählung und Befragung ergab, dass in den Spitzenzeiten – 6 bis 8 Uhr sowie 16 bis 18 Uhr – zwischen 321 und 381 Fahrzeuge pro Stunde das Wehr überqueren. Der überwiegende Teil der Befragten gab an, auf dem Weg zur Arbeit oder zu Freizeitaktivitäten zu sein. Von den in nördliche Richtung über die Weser Fahrenden haben 59 Prozent Langwedel zum Ziel, 9 Prozent wollen nach Achim, 11 Prozent nach Bremen. In südlicher Richtung ist für 43 Prozent Blender das Ziel, nach Thedinghausen verschlägt es 19 Prozent. Insgesamt befahren bis zu 3600 Autos täglich das Wehr. „Die Bereitschaft auf den ÖPNV umzusteigen, ist gering“, lautet das Fazit. 14 Prozent haben angegeben, möglicherweise auf eine Busverbindung auszuweichen, doch diese Zahl sehen Experten skeptisch.

Um Autofahrer den Wechsel in den Bus schmackhaft zu machen, wurde bereits ein wenig an den Fahrplänen geschraubt. So gibt es auf der Linie 720 in Richtung Verden bereits seit August eine zusätzliche Abfahrt um 5.45 Uhr ab Thedinghausen mit Anschluss an den Zugverkehr. Mit einem Bus um 17.35 Uhr in die Gegenrichtung wurde am Nachmittag eine Lücke geschlossen. Die Linie verkehrt so nahezu im Stundentakt.

In erster Linie für Schüler gedacht, doch auch für alle anderen Fahrgäste nutzbar, ist die Linie 702, die Thedinghausen mit Achim verbindet. Auch dort gibt es bei mehreren Fahrten einen Anschluss zum Bahnverkehr – insbesondere für Reisende in Richtung Bremen bietet sich dies an. Im August wurde auch diese Verbindung aufgestockt, jedoch nur „marginal“, wie es in der Vorlage zu lesen ist.

Aus den Vorschlägen, die im Austausch der Arbeitsgruppe „Öffentlicher Personennahverkehr“, der Samtgemeinde Thedinghausen, dem Verkehrsunternehmen und dem Zweckverband Verkehrsbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) entstand, wurde schließlich ein Plan mit sechs neuen Fahrten. Ab Dezember könne es ab Thedinghausen demnach neben der Abfahrt um 5.45 Uhr auch eine um 7.54 Uhr geben, die auch außerhalb der Schulzeiten verkehrt. Beide ermöglichen in Achim einen Umstieg in den Zug nach Bremen. In die Gegenrichtung fährt die Linie um 15.15 Uhr nun ebenfalls außerhalb der Schulzeit, genau wie die neue Abfahrt um 17.44 Uhr ist ein Anschluss an die Bahn gegeben. Von Thedinghausen nach Verden sollen darüber hinaus Fahrten ab 6.15 und 7.15 Uhr ebenfalls einen Bahnanschluss nach Bremen ermöglichen.

Rund 60 000 Euro wird das Vorhaben jährlich kosten. Die Hälfte finanziert der ZVBN für eine zweijährige Probephase aus einem Förderfonds. Die verbleibende Summe entfällt auf den Landkreis Verden. Der kann sich dafür jedoch einer Finanzhilfe des Landes Niedersachsens bedienen, die den Ausbau des Nahverkehrs subventioniert. Der Landkreis kommt somit vorerst ohne zusätzliche Kosten davon.

Mit diesen Argumenten der Kreisverwaltung ließ sich auch der Ausschuss schnell überzeugen. „Gerade die Thedinghausen-Achim-Verbindung finde ich sehr attraktiv“, lobte der fraktionslose Sozialdemokrat Herfried Meyer die Pläne. Frank-Peter Seemann (Grüne) regte zudem an, für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zusätzliche Anreize zu schaffen. Am Ende befürworteten alle Beteiligten die Pläne. Am 19. Oktober entscheidet der Kreistag.