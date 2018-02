Das Auto, mit dem der Bus oben auf der Landstraße zusammenstieß. Der Fahrer starb kurz nach dem Unfall. (Christian Butt)

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz vor 13 Uhr auf der Embser Landstraße in Achim. Die Fahrerin eines Linienbusses wollte aus der Straße Fritz-Lieken-Eck nach links auf die Embser Landstraße abbiegen. Nach Angaben der Polizeiinspektion Verden/Osterholz sagte die 31-Jährige aus, ihr Fahrzeug habe nicht auf Bremsversuche reagiert. So fuhr der Bus ungebremst in die Kreuzung und kollidierte mit einem Auto, das auf der Embser Landstraße unterwegs war.

Der BMW wurde bei dem Aufprall völlig zerstört. Der 49-jährige Fahrer und seine 57-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Dort starb der Mann an seinen Verletzungen. Die Frau schwebt laut Polizei weiter in Lebensgefahr.

Nach dem Zusammenstoß stürzte der Bus eine drei Meter hohe Böschung hinunter auf einen Parkplatz, wo er ein parkendes Auto unter sich begrub. Die Busfahrerin und zwei erwachsene Insassen des Linienbusses erlitten leichte Verletzungen.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf eine Summe im hohen fünfstelligen Bereich. Aufgrund des Unfalls kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen in Achim. Der Embser Landstraße ist derzeit noch voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten werden noch bis in die späten Nachmittagsstunden dauern, teilt die Polizei mit. Ein Gutachter werde zudem den Unfallort und den Bus untersuchen. (wk)

(Diese Meldung wurde um 15.21 Uhr aktualisiert.)