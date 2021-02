Sanitäter, Polizisten und Feuerwehrleute waren nach dem Unfall im Einsatz. (Polizei Verden/ Osterholz)

Auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Hannover ist es in Höhe der Raststätte Goldbach-Süd im Flecken Langwedel am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen, durch den sich eine Person schwer verletzt hat. Aus nach Angaben der Polizei bisher ungeklärter Ursache fuhr eine 21-jährige Autofahrerin nach ersten Zeugenaussagen mit ihrem Wagen ungebremst auf einen Tanklastzug eines 49-Jährigen auf. Danach geriet der Pkw der jungen Frau ins Schleudern und stieß mit der Schutzplanke rechts neben der Fahrbahn zusammen. Die Fahrerin konnte selbstständig aus dem Fahrzeug steigen, musste dann aber mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ihr Auto geriet nach dem Zusammenstoß im Frontbereich in Brand. Das Feuer wurde durch die Polizei mithilfe eines Feuerlöschers umgehend gelöscht, der Rauch beeinträchtigte aber vorübergehend die Sicht auf der Autobahn. Nachdem die Freiwillige Feuerwehr noch eine Brandnachschau gehalten hat, wurde das Auto der Frau abgeschleppt, heißt es im Bericht der Polizei. Der Lkw-Fahrer blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Sein Tanklastzug war im Heckbereich beschädigt und wurde nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Raststätte repariert. Neben der Autofahrerin wurde noch eine 27-jährige Ersthelferin auf eigenen Wunsch mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Diese stand deutlich unter dem Einfluss der Geschehnisse, wie die Beamten berichteten.

Die Autobahn 27 war am Mittwochmorgen für die Unfallaufnahme sowie für die Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Walsrode für etwa eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr konnte für diese Zeit über die Raststätte Goldbach-Süd umgeleitet werden, wodurch eine noch längere Staubildung verhindern werden konnte.