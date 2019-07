Der Fahrer verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. (Christian Butt)

Ein 63-jähriger Autofahrer ist in Emtinghausen am Mittwochabend auf dem Wohlersdamm in Fahrtrichtung Deichstraße auf einer Brücke über einem Bach mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei brach er laut Polizeibericht mit seinem Pkw durch ein altes Geländer und stürzte anschließend in den Bach.

Geringe Geschwindigkeit

Die Freiwillige Feuerwehr Emtinghausen unterstützte vor Ort bei der Bergung des Pkw aus dem Bach, der nicht mehr fahrbereit war. Insgesamt entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der 63-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Unfalles aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen war der Pkw aber mit geringer Geschwindigkeit gefahren.