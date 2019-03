Ein 59-jähriger Zeuge hat laut Polizei am Dienstagmorgen auf der Dessauer Straße zwei Männer beobachtet, die sich an einem Transporter zu schaffen machten. Als er sie anleuchtete und ansprach, flüchteten die Männer zunächst zu Fuß. Einer Streifenbesatzung kam im Rahmen der Fahndung ein Fahrzeug entgegen, das sofort nach Erblicken des Wagens wendete. „Die anschließende Kontrolle des Fahrzeugs und der zwei Insassen führte zur Sicherstellung von drei Maschinenkoffern“, heißt es von den Beamten. Eine Suche in der Nähe des ersten Tatorts führte zum Auffinden von drei weiteren aufgebrochenen Transportern. Da in allen vier Fällen die Diebe die Türen auf dieselbe Art und Weise öffnete und die Maschinenkoffer aus dem Fahrzeug den Aufbrüchen zugeordnet werden konnten, wurden die beiden 32- und 37-jährigen Männer vorläufig festgenommen. Am Mittwoch soll entschieden werden, ob die Männer in Untersuchungshaft kommen.