Die neue Kita der Awo soll – wenn die Politik ihr Okay gibt – im Magdeburger Viertel entstehen. (Björn Hake)

Bewerbungsgespräche für den Kitabereich hat die Achimer Verwaltung in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder geführt. Am Montagabend lag jedoch eine besondere Bewerbung auf dem Tisch. Dieses Mal ging es nämlich ausnahmsweise nicht um die Besetzung der freien Erzieherstellen in der Stadt, sondern vielmehr um den Bau und Betrieb einer ganz neuen Einrichtung. Der Bezirksverband Hannover der Arbeiterwohlfahrt (Awo) will nämlich im Magdeburger Viertel eine eigene Kindertagesstätte betreiben. Im Rahmen der Sitzung des Schulausschusses stellten Vertreter der Awo ihr Konzept vor und warben bei den Ausschussmitgliedern für ihr Vorhaben.

Geplant ist demnach, die Kindertagesstätte neben dem Seniorenzentrum zu errichten, das die Awo bereits im Magdeburger Viertel betreibt. „Die angrenzende Fläche liegt derzeit brach und bietet ausreichend Platz“, erklärte Knud Hendricks, Leiter der Unternehmenssparte Jugendhilfe und Kindertagesstätten des Awo-Bezirksverbands Hannover. „Von der Größe des Geländes her wäre eine Einrichtung mit vier Gruppen in beliebiger Konstellation denkbar.“ Die Awo bietet in ihren Einrichtungen nämlich Krippen-, Kindergarten und Hortplätze an. Derzeit befinden sich im nördlichen Niedersachsen bereits 22 Kitas in der Trägerschaft der Awo, in denen insgesamt 1633 Kinder betreut werden.

Problemlose Personalfindung

„Wir sind ein sehr erfahrener Träger und bereits seit 73 Jahren als Kitabetreiber aktiv“, warb Hendricks. Diese Erfahrung komme der Awo auch bei der Suche nach Personal für die Einrichtungen zugute. „Für neue Projekte haben wir immer schon Nachwuchs parat. Wir haben es bisher immer geschafft, Personal zu finden“, sagte Hendricks. Eine Aussage, die bei einigen Ausschussmitgliedern für große Verwunderung sorgte. Immerhin hat die Stadt Achim – ähnlich wie andere Kommunen – bereits seit geraumer Zeit große Schwierigkeiten, ihre Erzieherstellen zu besetzen.

So ließ die Frage aus den Reihen der Politik auch nicht lange auf sich warten, wie das mit Blick auf die schwierige Lage auf dem Arbeitsmarkt denn zu schaffen sei. „Neue Einrichtungen sind immer ein Ankerpunkt und in der Regel sehr beliebt“, leitete Hendricks ein. „Außerdem betreiben wir ein sehr professionelles Recruiting. Wir haben in Hannover drei Mitarbeiter sitzen, die nichts anderes machen als qualifizierte Arbeitskräfte zu suchen.“ Darüber hinaus gebe es bei der Awo eine eigene Fortbildungsakademie sowie ein Führungskräfte-Nachwuchsprogramm.

So positiv all dies auch klingen mochte, bei einigen Ausschussmitgliedern kam sogleich die Sorge auf, dass damit Personal aus den städtischen Einrichtungen abgeworben wird und die Personalprobleme für die Stadt damit noch größer werden. „Natürlich leben wir in Konkurrenz zueinander und umkämpfen den gleichen Markt“, gab auch Fachbereichsleiterin Wiltrud Ysker zu. Daher sei man gut beraten, wenn man mit allen externen Trägern in der Stadt partnerschaftlich zusammenarbeite. „Wir können ja auch von jemandem, der erfolgreich ist, lernen“, sagte Paul Brandt (SPD).

Partnerschaft mit der Stadt

Hendricks hob hervor, dass eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Stadt in jedem Fall wichtig sei. „Letztlich ist es Ihre Kita, die wir für Sie betreiben“, sagte er. Daher wolle man natürlich auch auf die Gegebenheiten im Magdeburger Viertel eingehen. „Wir schauen uns die sozialen Strukturen vor Ort an und wollen ein demokratisches Miteinander gestalten“, umriss Beate Rempe, Fachberatung Kindertagesstätten im Awo-Bezirk Hannover, das Konzept. „Alle Kinder sind in unseren Kitas willkommen und die Wissensvermittlung orientiert sich an der Lebenswelt der Familien.“

Synergieeffekte will die Awo indes auch mit Hilfe ihres vor Ort bereits bestehenden Seniorenzentrums schaffen. „Hier könnte es sicherlich Kooperationen geben“, sagte Hendricks. Ganz konkret könne ein Synergieeffekt zum Beispiel auch beim Thema Verpflegung erreicht werden. „Die Kapazitäten der Küche im Seniorenzentrum geben es auf jeden Fall her, dass auch die Kita von dort aus versorgt werden könnte“, berichtete Hendricks. Damit müsste in der neuen Einrichtung nicht noch zusätzlich eine Küche gebaut werden.

Karl-Heinz Lichter (CDU) interessierte sich mit Blick auf den großen Zeitdruck, unter dem Achim bei der Beschaffung zusätzlicher Kitaplätze steht, vor allem für den zeitlichen Rahmen für das Projekt. „Wir brauchen die Plätze ja bekanntlich eigentlich gestern“, machte er deutlich. Knud Hendricks jedoch zeigte sich optimistisch, dass das Vorhaben – sollte die Politik ihr Okay geben – relativ zeitnah umgesetzt werden kann. So gebe es für die Fläche derzeit bereits einen Bebauungsplan, dieser müsse allerdings noch ausgeweitet werden. „Wir würden gerne bis zum Ende des Jahres die baurechtlichen Voraussetzungen schaffen“, sagte Henricks. „Wenn das klappt, wäre eine Eröffnung der Kita im Januar 2022 denkbar.“

Die Mitglieder des Sozialausschusses berieten im Anschluss an die Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit noch intensiver über die Pläne der Awo.