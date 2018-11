Eine Mischung aus alten Ansichtskarten, aktuellen Fotografien und sogar Luftaufnahmen von Baden hat Ulf Suchantke in seinem zweiten Bildband zusammengestellt. (Björn Hake)

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass Ulf Suchantke seinen ersten Fotoband veröffentlichte. „Ein Spaziergang entlang der Weser – Baden früher und heute“, lautete der idyllische Titel. Und schon damals hatte der pensionierte Lehrer angekündigt, an einer Fortsetzung zu arbeiten. Sein Wort hat er gehalten und konnte nun seinen zweiten Band, einen bebilderten Spaziergang durch das Dorf, herausgeben.

Vieles an Bildmaterial hatte er noch von seinen ersten Recherchen übrig. Darstellungen, die er für sein erstes Buch nicht verwenden konnte, die aber zu interessant waren, um sie unbeachtet zu lassen. Dazu zählen insbesondere die vielen Ansichtskarten aus Baden, die Suchantke im Internet oder auf Flohmärkten in der Region auftreibt. Das Objekt seiner Begierde, eine Postkarte des Hotels Weserblick, konnte er allerdings noch nicht ergattern. „Aber ich bin weiter auf der Suche“, versichert der Hobby-Fotograf. Mittlerweile füllt seine Sammlung der Ansichtskarten zwei Alben. Um die 150 Stück müssten es derweil sein, schätzt er. „Die ältesten sind zwischen 115 und 118 Jahre alt.“ Auf ihnen abgebildet sind alte Bauernhäuser oder Ladengeschäfte, die so in Baden nicht mehr existieren. Einige dieser historischen Ansichten haben es auch in Suchantkes zweiten Bildband geschafft. „Mir war es wichtig, das Früher und Heute zu zeigen“, verrät er. Den Sommer habe er daher gerne genutzt, um die rund drei Kilometer lange Verdener Straße entlang zu radeln und zu fotografieren – natürlich mit einigen Abstechern in die vielen Seitenstraßen.

Neue Seiten entdecken

Vieles war dem gebürtigen Ammerländer, der schon mehr als 30 Jahre in Achim lebt, bekannt. Dennoch ergaben sich auch für ihn einige neue Entdeckungen in seiner Wahlheimat: „Überrascht hatte mich das Hügelgrab. Das hatte ich bisher nie so wahrgenommen.“ Aber auch der Wandel im Ortsteil selbst, den Suchantke in den vergangenen Jahren miterlebt hat, regte ihn zum Nachdenken an. In seiner Gegenüberstellung von alten Ansichtskarten und dem modernen Baden lassen sich einige Orte wiedererkennen – manches aber auch nicht. „Die Generationen nach uns werden nicht wissen, wo die Motive der Postkarten aufgenommen wurden. Ich möchte verhindern, dass diese in Vergessenheit geraten“, erklärt er. Er selbst habe gleichzeitig auch ein wenig mehr über die Geschichte des Dorfes gelernt. „Baden war früher ein beliebtes Ausflugsziel“, weiß er zu berichten, „Viele Bremer und Bewohner des Umlandes sind mit Bahn und Schiff hergekommen, um sich hier in der Natur zu erholen.“ Heute scheine der Ort diesen Reiz verloren zu haben und er habe sich im Laufe der Zeit beinahe zu einem reinen Wohnort gewandelt.

Dass der ehemalige Hauptschullehrer mit seiner Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Lokalgeschichte Badens beiträgt, war ihm im ersten Moment nicht bewusst. Zwar gab es durchaus positive Rückmeldungen, besonders von den älteren Badenern und auch die Vorstellung seiner Arbeit bei der Geschichtswerkstatt Achim folgte. Doch, dass sein erstes Buch auch im Achimer Stadtarchiv aufgenommen wird, damit hätte Suchantke nicht gerechnet. „Das war schon etwas Besonderes“, erinnert er sich freudig.

Rund 68 Seiten und knapp doppelt so viele Bilder enthält Suchantkes zweite Veröffentlichung. Ergänzt werden die Bilder durch kleine Informationstexte, für die sich der Autor Hilfe vom Lokalhistoriker Heinz Kuhlmann geholt hat. Der Fotoband ist ab sofort bei Schreibwaren Mildner in Baden und der Buchhandlung Hoffmann in Achim zum Preis von etwa 20 Euro erhältlich.