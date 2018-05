Die beauftragten Gutachter schlagen vor, das Frühschwimmen komplett zu streichen. Der Stadt geht das jedoch zu weit. (Focke Strangmann)

Achim. Die Formulierungen in der Entwicklungsstudie für das Achimer Bäderkonzept sind deutlich: Von einer "gänzlich unerklärlichen Preispolitik" ist da die Rede und von einer fehlenden Struktur bei den Öffnungs- und Belegungszeiten sowie einem zu geringen Personalschlüssel. All das hat nach Ansicht der mit der Prüfung beauftragten Unternehmensberatung zur Folge, dass von einem Fortlauf des heutigen Status quo dringend abgeraten wird. Der Rat der Stadt Achim hatte, wie berichtet, parallel zur Umgestaltung des Achimer Freibades beschlossen, ein Bäderbetriebskonzept für die Weserstadt zu erstellen. Dieses Konzept soll das "wesentliche Instrument für die strategische Steuerung und operative Planung" für den Betrieb der Achimer Bäder sein.

Die Entwicklungsstudie wird nun als Grundlage für eben dieses Konzept dienen. Im Anschluss an die Ermittlung des Ist-Zustandes wurden insgesamt drei unterschiedliche Konzeptvarianten ausgearbeitet. Neben Variante 1, die ein Beibehalten der bisherigen Rahmenbedingungen fokussiert, stehen außerdem Variante 2 mit einer Optimierung der Öffnungszeiten und Eintrittspreise sowie als Variante 3 eine sogenannte "Kompromisslösung" zur Wahl. Während die Gutachter stark zu Variante 2 tendieren, sieht die Stadtverwaltung in der Kompromisslösung den richtigen Weg. Zu extrem seien ansonsten aus ihrer Sicht die Auswirkungen für die Badegäste.

Weniger Rabatte

Denn die vom Gutachter präferierte Variante würde unter anderem eine Erhöhung des Eintrittspreises von jetzt 3,50 Euro auf 4,50 Euro bedeuten. Ermäßigte Tickets gäbe es danach künftig nur noch für drei Euro statt wie bisher für 1,80 Euro. Darüber hinaus sollte das Frühschwimmen, das lediglich von vier Prozent der Gäste genutzt werde, komplett entfallen.

Die Stadt sieht das aber offenbar anders. "Aus städtischer Sicht wird eine Realisierung der Variante 2 aufgrund der damit aus Kundensicht verbundenen erheblichen Veränderungen als nicht durchsetzbar angesehen", heißt es in der Mitteilungsvorlage. Diese extremen Änderungen seien "für die Achimer Bürger nicht vermittelbar". Anders bewertet die Stadt hingegen die Kompromissvariante. Auch hier werden die Eintrittspreise steigen. Besucher müssten demnach vier Euro und ermäßigt zwei Euro zahlen. Das Frühschwimmen sei dann nur noch dienstags und donnerstags möglich. Rabattaktionen wie die Saison- und die Jahreskarte entfallen komplett.

Klar ist jedoch auch: Der aktuelle Personalschlüssel reicht im Grunde bei keiner der Varianten aus, um die anfallenden Aufgaben ordnungsgemäß zu erledigen. Bei der von der Stadt präferierten Variante 3 würde jedoch eine zusätzliche Stelle reichen. Diese Kosten könnten im kommenden Haushalt durch die Erhöhung der Einnahmen wieder ausgeglichen werden.

In der kommenden Sitzung des Ausschusses für Sport und Kultur am Dienstag, 15. Mai, sollen die drei Varianten des Bäderbetriebskonzeptes ab 17 Uhr im Achimer Ratssaal noch einmal genauer vorgestellt werden. Die Stadt plant jedoch, die öffentliche Information noch breiter aufzustellen, und möchte die Ergebnisse der Entwicklungsstudie auch in einer Bürgerinformationsveranstaltung noch einmal präsentieren. Ein Termin ist für vor oder nach den Sommerferien angedacht. Im Anschluss an diese Veranstaltung haben Interessierte auch über die Bürgerbeteiligungsplattform "achim dialog" die Möglichkeit, eine Stellungnahme dazu abzugeben.