Wasserratten müssen vorerst woanders eine Abkühlung suchen. Für den Otterstedter See ist ein Badeverbot erlassen worden. (Focke Strangmann)

Nachdem im Otterstedter See vermehrt Blaualgen aufgetreten sind, hat der Fachdienst Gesundheit des Landkreises Verden für das Gewässer vorübergehend ein Badeverbot ausgesprochen. Auf das Badeverbot wird vor Ort mit entsprechenden Verbotsschildern hingewiesen. Die Blaualgen (Cyanobakterien) haben sich nach Angaben des Landkreises in den vergangenen Tagen erheblich vermehrt. Da in den nächsten Tagen wieder sommerliche Temperaturen jenseits der 30 Grad vorhergesagt werden, rechnet das Gesundheitsamt kurzfristig mit einer zusätzlichen sprunghaften Vermehrung der Algen.

Blaualgen sind giftig und können Hautirritationen verursachen. Beim Verschlucken können sie zu Schwindel und Erbrechen führen. Besonders gefährdet sind Kinder. „Wegen der Algenvermehrung ist die Sichttiefe im Wasser deutlich herabgesetzt. Sie beträgt derzeit weniger als 50 Zentimeter, sodass die Wasserrettung erheblich erschwert wird“, lässt der Landkreis wissen. Die Gesundheitsamtmitarbeiter werden in kurzen Abständen die Wasserqualität überprüfen, um das Verbot gegebenenfalls wieder aufzuheben.

UPDATE am 29. Juli: Wie der Landkreis Verden am Montag mitteilte, ist das Badeverbot für den See mittlerweile aufgehoben. Bei einer Besichtigung konnten keine Spuren von Blaualgen festgestellt werden.