Badegäste kommen am Otterstedter See nun wieder auf ihre Kosten. (Focke Strangmann)

Das vergangene Woche für den Otterstedter See vom Fachdienst Gesundheit des Landkreis Verden verfügte Badeverbot wird mit sofortiger Wirkung zunächst wieder aufgehoben. „Bei einer aktuellen Ortsbesichtigung konnten in den Badebuchten weder Schlieren noch eine offensichtliche Trübung durch Blaualgen festgestellt werden“, teilt der Landkreis mit. Die Sichttiefe beträgt mehr als einen Meter. Da es bei sommerlichem Wetter – je nach Wind- und Wellenverhältnissen – weiterhin zu Ansammlungen von Blaualgen an den Badestellen kommen könne, bleiben die Warnhinweise bestehen.

Blaualgen können giftig sein und insbesondere Hautirritationen verursachen. Beim Verschlucken können sie zu Schwindel und Erbrechen führen. Besonders gefährdet sind Kinder, aber auch Hunde und andere warmblütige Tiere. „Der Aufenthalt in Bereichen mit sichtbaren Schlieren sowie das Schlucken von Wasser sollte unbedingt vermieden werden“, mahnt der Landkreis zur Vorsicht. Falls nach dem Baden Beschwerden wie beispielsweise Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Atemnot, Hautreizungen oder Quaddeln auftreten, sollte ein Arzt aufgesucht und das Verdener Gesundheitsamt unter der Telefonnummer 0 42 31 / 1 55 00 informiert werden.