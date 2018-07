Bereits Mitte Mai hatte sich an der Baustelle am Freibad einiges getan. Aktuell laufe dort die "heiße Phase". (Christian Walter)

Es ist allein schon der Geruch, der verrät, dass im Achimer Hallenbad derzeit kein normaler Betrieb herrscht. Da braucht es gar nicht den Blick in das leergepumpte Schwimmbecken. Denn statt des gewohnten Chlorgeruchs strömt einem Desinfektions- und Putzmittel in die Nase, wenn man die Schwimmhalle betritt. Wie in jedem Jahr stehen im Hallenbad aktuell die turnusmäßigen Instandhaltungsarbeiten an. „Einmal im Jahr muss das ganze Wasser raus, um das Becken auf mögliche Schäden zu untersuchen und die Fliesen zu reinigen und desinfizieren“, erklärt Badbetriebsleiterin Sabine Schulz.

Doch wesentlich umfangreicher als diese Arbeiten – bei denen nach Angaben von Schulz in diesem Jahr glücklicherweise keine bösen Überraschungen gewartet haben – sind die Arbeiten, die derzeit im Keller des Hallenbades laufen. Denn parallel zur Instandhaltung muss in diesem Jahr, wie berichtet, auch eine neue Beschichtung für die Filteranlage her. „Wir haben bei einer routinemäßigen Überprüfung im Dezember festgestellt, dass sich die Beschichtung ablöst“, beschreibt Schulz. Eigentlich hatte man eine Erneuerung erst für 2019 eingeplant. „Kleine Reparaturarbeiten an den Filtern können problemlos zwischendurch gemacht werden, aber Arbeiten in dem Umfang leider nicht.“

Und so arbeiten die Mitarbeiter seit Ende Juni daran, die Filteranlagen wieder auf Vordermann zu bringen. „Wir haben zunächst die verschiedenen Sandschichten aus den vier Behältern gesaugt“, sagt Schulz. Danach mussten die Anlagen gespült und gesäubert werden. In den vergangenen Tagen haben die Mitarbeiter nun die neue Beschichtung aufgetragen. Insgesamt drei Mal muss das gemacht werden. Dazu müssen die Mitarbeiter teilweise in die großen Filteranlagen klettern. „Am Ende dieser Woche wird dann durch eine Messung die Dicke der Beschichtung überprüft.“ Insgesamt liege man damit aktuell im Zeitrahmen. Der Wiedereröffnung am 27. Juli stehe damit nichts im Wege.

Arbeiten im Hallenbad vor Abschluss

Bereits zu Beginn der kommenden Woche wolle man dann wieder mit dem Rückbau beginnen. Und das bedeutet vor allem, dass pro großem Filter gut 6,5 Tonnen Sand und pro kleinem Filter 2,3 Tonnen Sand wieder eingefüllt werden müssen. Von beiden stehen jeweils zwei im Keller des Hallenbades. Zum Ende der Woche soll dann wieder Wasser in die Becken gelassen werden.

Ein Zustand, von dem das Freibad noch etwas entfernt ist. Doch allzu lange soll es auch dort nicht dauern, bis – zumindest probeweise – das erste Mal Wasser in die neuen Becken fließt. "Wir wollen im Oktober einen ersten Probebetrieb starten", kündigt Kirsten Jäger vom zuständigen Fachbereich an. Dabei soll etwa getestet werden, ob die Technik funktioniert. Zudem wolle man das Personal einweisen. "Bis Oktober muss also der erste Bauabschnitt fertig sein", sagt Jäger. "Danach wird die Anlage erst einmal eingewintert."

Im Jahr 2019 soll der zweite Abschnitt mit dem Bau eines neuen Funktionsgebäudes starten, in dem es neben Umkleide- und Sanitärräumen auch einen modernen Eingangsbereich und ein neues gastronomisches Angebot geben soll. "Im Idealfall haben wir im Laufe des nächsten Jahres beide Abschnitte fertig", sagt Jäger. "Allerdings ist es schwierig, eine genaue Prognose abzugeben. Den definitiven Eröffnungstermin haben wir noch nicht in der Schublade."

Der bisherige Fortschritt der Arbeiten ist nach Angaben von Schulz am Freibad allerdings schon gut zu sehen. "Im Moment ist die heiße Phase für die Kollegen vor Ort." Dazu gehören das Verlegen der Leitungen und der Anschluss ans neue Becken. Zudem werde die Wassertechnik installiert. Dass der Freibad-Umbau auch für Sabine Schulz aktuell das bestimmende Thema ist, zeigt schon allein ein Blick in ihr Büro. An der Wand hängt der Übersichtsplan des Areals, darauf eingezeichnet sind neben den Becken auch die Grünflächen. "Wir überlegen derzeit, welche Blumen auf dem Gelände gepflanzt werden sollen", sagt Schulz. Ziel sei es, ein mediterranes Flair entstehen zu lassen.

"Es gibt unheimlich viele Kleinigkeiten, die unabhängig von den Bauarbeiten im Hintergrund erledigt werden müssen." Dazu gehören neben den Pflanzen beispielsweise auch die Auswahl der Bänke oder die Suche nach den Standorten für Steckdosen und Versorgungsstationen. "Auch wenn es viel Arbeit ist, macht es aber doch großen Spaß, das alles mit zu entwickeln", sagt Schulz. Wehmütig, dass im Freibad die Badesaison aufgrund des Neubaus ausfallen muss, ist Schulz daher nicht. "Ich wäre eher wehmütig, wenn wir wieder mit dem alten Bad in Betrieb gegangen wären."