Mehrere Fichten und Eichen wurden am Bertha-von-Suttner-Weg für das dortige Neubaugebiet gefällt. (Björn Hake)

Elf Einzel- und Doppelhäuser sollen zukünftig im Neubaugebiet Schneiderburg entstehen. Dafür müssen Bäume weichen. Die betroffenen Fichten und Eichen wurden in den vergangenen Tagen gefällt. Das geschah jedoch offenbar ohne das Wissen der Achimer Stadtverwaltung.“Es ist richtig, dass für das Gebiet ein Bebauungsplan existiert“, erklärt Bauamtsleiter Stefan Zorn. „Allerdings gibt es in Achim eben auch die Baumschutzsatzung, nach der der Investor einen separaten Antrag für die Fällung hätte stellen müssen.“ Das sei jedoch nicht geschehen.

„Das ist wirklich ein absoluter Skandal“, sagt Ingvild Pöhls. Sie wohnt in der Nähe des Neubaugebietes und war auf die Fällung aufmerksam geworden. „Als ich gesehen habe, dass sich die Arbeiter an den Bäumen zu schaffen machen, habe ich sofort die Stadtverwaltung informiert“, sagt sie. Diese sei auch vor Ort gewesen und habe einen Stopp der Fällungen gefordert. Allerdings offenbar ohne Erfolg, denn inzwischen sind die Fichten und auch vier Eichen abgeholzt.

Der zuständige Bauunternehmer Michael Winkler ist sich jedoch keiner Schuld bewusst. „Ich habe das Grundstück erworben und im Bebauungsplan steht, dass die dortigen Gehölze für den Häuserbau entfernt werden müssen.“ Aus seiner Sicht sei es unsinnig, nochmals einen Antrag für die Fällung stellen zu müssen, wenn bereits ein Bebauungsplan genehmigt wurde. „Darüber hinaus leisten wir ja auch rund 10 000 Quadratmeter Ersatzpflanzungen“, rechtfertigt sich Winkler. Etwa 58 000 Euro seien dafür vorgesehen. Nichtsdestotrotz sei das Vorgehen nach Angaben von Stefan Zorn rechtswidrig gewesen. Zwar hätte die Verwaltung der Fällung aufgrund des Bebauungsplanes zugestimmt, allerdings hätte dazu der entsprechende Antrag vorliegen müssen. „Wir haben aus diesem Grund auch ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet“, sagt Zorn.

Doch Fällungen im Neubaugebiet sind ohnehin nicht die einzigen, die die Gemüter der Achimer erregen. Erst in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses wurde beschlossen, die beiden etwa 150 Jahre alten Sommerlinden zwischen dem Rathaus und der „Alten Feuerwache“ zu entfernen, weil sie nicht mehr stand- und bruchsicher sind. Mit einer Ersatzpflanzung solle jedoch gewartet werden, bis klar ist, wie die künftige Gestaltung des Bibliotheksplatzes aussehen soll. Eine mehrheitliche Entscheidung von SPD, CDU und FDP, die aber im Nachgang, insbesondere bei den Grünen, noch für Kopfschütteln sorgt. „Viele Bürger empören sich darüber, dass die beiden Linden am Bibliotheksplatz aufgrund der gutachterlichen Stellungnahme gefällt werden sollen. Dieser Ärger erscheint nachvollziehbar, wenn man überlegt, wie vielfach mit Bäumen umgegangen wird“, schreibt die Fraktionsvorsitzende Silke Thomas in einer Pressemitteilung.

Der Argumentation von SPD, CDU und FDP könne ihre Fraktion aber nicht folgen. „Bisher wurde auch mit den Bäumen geplant und sie stehen keiner uns bekannten Idee im Weg. Sie sind eine Qualität für den Platz, nicht umsonst möchte die Feuerwache einen möglichst großen Baum nachpflanzen lassen“, heißt es in dem Schreiben. Die Grünen seien der Auffassung, dass die Bäume an der selben Stelle sofort wieder nachgepflanzt werden müssen. „Eigentlich muss man nicht mehr betonen, wie wertvoll Bäume im innerstädtischen Bereich und für das Klima sind und wir sind wütend und fassungslos über solche Entscheidungen“, so Thomas.

Einen etwas anderen Blick hat offenkundig die SPD, auf deren Antrag die Nachpflanzungen verschoben werden sollten. „Ein Skandal wäre, wenn die Bäume ersatzlos gestrichen werden sollten – dies ist mitnichten der Fall“, antwortet Petra Geisler auf die Kritik an ihrer Fraktion. Natürlich könne man die Neugestaltung des Bibliotheksplatzes auch um die Bäume herum planen, aus Sicht der SPD sei es andersherum jedoch sinnvoller. „Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Wir werden sicher darauf achten, dass die Nachpflanzungen nicht bis zum St.-Nimmerleins-Tag dauern“, kündigt Geisler an.