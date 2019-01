Baumarbeiten im Achimer Stadtwald stehen wieder an. (Björn Hake)

Was bei den Baumfällarbeiten an den Gleisen abermals schiefgegangen ist, macht die Achimer Stadtverwaltung nun in Bezug auf den Stadtwald besser: Sie informiert interessierte Bürger vorher über die anstehenden Arbeiten, die ein Beschneiden und Fällen von Bäumen notwendig machen. Am Freitag, 1. Februar, um 16 Uhr bietet die Stadt mit dem zuständigen Förster der Niedersächsischen Landesforsten im Stadtwald einen Infonachmittag an. Treffpunkt ist die Forstschranke Schneiderburg (am Seniorenheim). Nun sind auch die weiteren Baumkontrollen – an Forst- und Rettungswegen, Waldrändern, Naturerlebnispfad, Dirtbahn und Waldkindergarten – abgeschlossen. Der Förster werde nun erläutern, warum die Entnahme eines Baumes aus Gründen der Verkehrssicherheit gleichzeitig den Baumbestand positiv beeinflusst. Bürger können Fragen stellen. Wer dies vorab möchte, kann Jasmin Albertus unter Telefon 0 42 02 / 9 16 01 52 kontaktieren.