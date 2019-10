Die Baumfällungen auf dem Wührmann-Grundstück in Bierden sind erfolgt. (Werner Wippler)

Im Zuge der derzeit verstärkt auch in Achim geführten Diskussion um den Klimaschutz wurden die jüngsten Baumfällungen auf dem sogenannten Wührmann-Grundstück in Achim-Bierden insbesondere in den sozialen Netzwerken kritisch gesehen, wo sich Achimer Bürger empört Luft machten. Wie berichtet, hat die Grundstückseigentümerin, die Kämper Wald Wohnpark GmbH, in Abstimmung mit der Stadt Achim an den Randbereichen des Areals rund 90 Bäume gefällt. Diese seien „aus Gründen der Verkehrssicherheit und Gefahrenabwehr“ aufgrund eines Borkenkäferbefalls umsturzgefährdet gewesen. Für die gefällten Bäume soll es Ersatzpflanzungen geben.

Auch der Achimer Werner Wippler hat die Fällarbeiten beobachtet, die am Montag begonnen haben und sich gegenüber unserer Redaktion dazu geäußert. „Sieht so der Achimer Klimaschutz aus?“, fragt er. Immer wieder seien auf diesem Grundstück in der Vergangenheit Bäume aus dem Wald entnommen und nicht ersetzt worden. Die Argumente Verkehrssicherung und Borkenkäferbefall hält er für vorgeschoben. Derzeit gilt das Grundstück laut Wippler im Flächennutzungsplan als Waldgebiet, es existierten kein Bauplan und auch keine Änderung der Flächennutzung. „Dies entscheidet nach Antrag aber die Politik“, betont Wippler, der auch für die SPD als beratendes Mitglied politisches in Ratsgremien tätig ist. „Ich hoffe, man lässt sich bei dieser Entscheidung nicht von dem geschaffenen Faktor leiten, sondern denkt wirklich dabei an Natur und Klimaschutz.“

Indes stehen die nächsten Fällarbeiten in Achim bereits an, sie sollen am kommenden Montag, 7. Oktober, für den Neubau an der Integrierten Gesamtschule (IGS) beginnen. Das hat die Stadtverwaltung nun mitgeteilt Wie berichtet, soll die die vorhandene Liesel-Anspacher-Schule (Hauptschule) an der Waldenburger Straße, die bereits von der IGS genutzt wird, im kommenden Jahr durch einen Anbau mit einer Fläche von rund 2500 Quadratmetern ergänzt werden. „Den Schülerinnen und Schülern wird es ermöglicht, Unterricht nach heute zeitgemäßem pädagogischen Konzept zu genießen. Dafür wird zusätzlicher Raum auf dem Grundstück erforderlich“, heißt es dazu aktuell aus der Verwaltung.

Teilbaugenehmigung für die Stadt

Die Stadt Achim hatte im April dieses Jahres den Bauantrag für den Anbau gestellt und eine Teilbaugenehmigung von der Genehmigungsbehörde Landkreis Verden erhalten. „Die Erdarbeiten für die Baumaßnahme können somit beginnen“, hält die Verwaltung fest. Und dafür sei es erforderlich, „diverse Bäume“ auf dem Areal der Schule zu fällen. Allerdings würden nur die Bäume gefällt, die sich im Bereich des neuen Baukörpers zuzüglich des erforderlichen Abstandes gemäß Baumschutzsatzung der Stadt Achim befinden. Die zu fällenden Bäume werden laut Stadtverwaltung im Stadtgebiet zur Kompensation nachgepflanzt – jedoch nicht ausschließlich auf dem Grundstück, da dessen Größe dafür nicht ausreicht. Die Fällarbeiten werden von der Stadt Achim begleitet.