Die Bahnlinie RS 1 zwischen Bremen und Verden verkehrt am 24. und 25. März nicht. (Marvin Ibo Güngör)

Landkreis Verden. An diesem Wochenende, 24. und 25. März, fallen ein weiteres Mal sämtliche Fahrten der Bahnlinie RS 1 zwischen Bremen Hauptbahnhof und Verden aus. Das teilte die Nordwestbahn nun mit und nennt als Grund weitere Bauarbeiten. Bereits das ganze Frühjahr ziehen sich diese Arbeiten im Bereich Etelsen, wo auf einer Gesamtlänge von fast 3,5 Kilometern Lärmschutzwände aufgestellt werden. Dadurch entfielen die Fahrten der Linie RS 1 wochenlang komplett und zuletzt zum Teil. Wie an den bisherigen Ausfalltagen, wird es auch an diesem Sonnabend und Sonntag wieder einen Schienenersatzverkehr in Form von Bussen geben. Aufgrund des Umbaus des ZOB in Verden halten die Ersatzbusse in der Allerstadt an der Haltestelle „Arbeitsamt“ an der Lindhooper Straße. Die Strecke der RS 1 von Bremen-Farge nach Bremen Hauptbahnhof ist nicht von den Baumaßnahmen betroffen. Hier verkehren die Züge nach regulärem Fahrplan, teilt die Nordwestbahn weiter mit.

Die Abfahrtszeiten und Haltestellen des Ersatzverkehrs sind im Internet unter www.nordwestbahn.de/de/baustellen im Einzelnen aufgelistet. Eine Fahrradmitnahme ist in den Ersatzbussen auch dieses Mal generell nicht möglich.