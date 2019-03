Der Bahnübergang Am Holdorf müsste für viel Geld modernisiert werden, daher würde ihn die Bahn gerne zurückbauen. (Braunschädel)

Die Schließung des Bahnübergangs Am Holdorf in Daverden scheint besiegelt: Nachdem die Deutsche Bahn die Pläne dafür überarbeitet und diverse bauliche Ersatzmaßnahmen in Aussicht gestellt hat, spricht sich die Langwedeler Verwaltung dafür aus, die bisher stets vertretene Meinung zu ändern und dem Rückbau der Querungshilfe über die Gleise zuzustimmen. Das letzte Wort dazu hat jedoch die Politik. Erstmals wird der Ortsrat Daverden am kommenden Dienstag, 12. März, in öffentlicher Sitzung darüber beraten, ob die überarbeitete Planung der Bahn überzeugt. Dann werden Vertreter des Unternehmens den Sachverhalt auch noch einmal erläutern.

Wie berichtet, wäre aufgrund der veralteten Technik eine Erneuerung der Anlage unumgänglich. Inklusive eines notwendigen Ausbaus der zulaufenden Straßen schätzt die Deutsche Bahn die Gesamtkosten dafür auf rund 900 000 Euro – wovon der Flecken Langwedel als Straßenbaulastträger ein Drittel übernehmen müsste. Da der Übergang nur sehr wenig genutzt werde, eine Verkehrszählung hatte einen Schnitt von elf Kfz, zehn Radfahrern und 15 Fußgängern pro Tag ergeben, dränge sich für die Bahn angesichts der hohen Kosten die „Frage der Verhältnismäßigkeit“ auf. „Wir halten statt des Ausbaus die Herstellung eines Ersatzwegekonzeptes unter gleichzeitiger Schließung des Bahnübergangs für die deutlich vollzugswürdige Alternative“, betont die Bahn in einem Schreiben.

13 Ersatzmaßnahmen als Bedingung

Das hatte ein Vertreter des Unternehmens schon im Oktober bei einer Bürgerinformationsveranstaltung betont, bei der es von vielen Seiten Kritik an der damaligen Planung gab. Neben vereinzelter grundsätzlicher Kritik an der Schließung wurde unter anderem bemängelt, dass der Ausbau des Bahnseitenweges auf der Nordseite der Schienen als Ersatzweg breiter als 3,50 Meter sein müsse, damit landwirtschaftliche und Feuerwehrfahrzeuge dort fahren können. Nachdem der Flecken die Hinweise und Bedenken an die Bahn weitergeleitet hatte, legte diese nun eine überarbeitete Planung vor. Diese sieht etwa den Ausbau des Weges auf rund vier Meter mit mindestens drei Ausweichstellen vor.

Die Ersatzroute soll über Am Köbens, die Feldstraße (K 9), Am Lintfeld und dann den genannten Weg an den Gleisen entlang führen. In diesem Zusammenhang wurde bei der Infoveranstaltung auch darauf aufmerksam gemacht, dass der Abbiegeverkehr von landwirtschaftlichen Fahrzeugen von und zur K 9 sehr gefährlich sei. Nach einem Ortstermin hat der Landkreis Verden diesbezüglich dem Flecken inzwischen im Übrigen zugesichert, für mehr Sicherheit im Verlauf der Feldstraße eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 km/h zu veranlassen. Zudem soll im Einmündungsbereich für bessere Sicht der Bewuchs zurückgeschnitten werden.

13 Ersatzmaßnahmen

Insgesamt 13 Punkte umfasst der Ersatzmaßnahmenkatalog der Bahn, der die Verwaltung davon überzeugt hat, der Schließung des Bahnübergangs zuzustimmen. Dazu zählen auch die Schließung der Lärmschutzwand in diesem Bereich oder der Rückbau aller bestehenden Anlagenteile. Das Unternehmen wäre bereit, alle anfallenden Kosten zu tragen. „Damit verzichten wir auf die gesetzlich bestehende Verpflichtung zur Tragung eines Drittels der Kosten durch den Flecken Langwedel“, heißt es von der Bahn.

Sollte die Politik in Langwedel der Aufhebung des Bahnübergangs nicht zustimmen, müssen etwa 300 000 Euro für die Sanierung der Anlage beigesteuert werden. Viel Geld für die Kommune, die in den nächsten Jahren hohe Kredite für den Schulneubau abbezahlen muss. Nach dem Ortsrat beraten auch noch der Bau-, Verkehrs- und Friedhofsausschuss (19. März) und der Verwaltungsausschuss (26. März, nicht öffentlich) zu dem Thema, bevor der Gemeinderat am 2. April final darüber entscheidet, ob das Angebot der Bahn angenommen werden soll.