Traditionell werden die Schilder an den Straßen des Erntepaares angebracht: In diesem Jahr sind das in Bassen Antonia Gerken und Leon Knobelsdorf. (FR)

Zum 66. Mal wird in dieser Woche in Bassen das Erntefest gefeiert – und mittendrin statt nur dabei sind dann Antonia Gerken und Leon Knobelsdorf. Denn die beiden bilden in diesem Jahr das Erntepaar in der Oytener Ortschaft und dürfen bei den zahlreichen Programmpunkten vom Donnerstag bis Sonntag, 30. August bis 2. September, vor Ort natürlich nicht fehlen. Noch zeigen sie sich entspannt, was ihre Aufgabe angeht. "Momentan bin ich noch nicht nervös. Bisher war alles ganz entspannt und ich denke, dass es genauso beim Fest weitergehen wird", sagt Gerken und auch ihr Erntegatte sei noch nicht nervös, ergänzt aber: "Das kann ja noch kommen".

Los geht es am Donnerstag um 19 Uhr mit dem Hissen der Erntefahne, worauf das Binden der Erntekrone folgt. Die offizielle Eröffnung ist für 20.30 Uhr angesetzt, mit dem Fassbieranstich durch das Erntepaar. Traditionell um 24 Uhr steht das Spiegeleierbraten in Blocks Huus an. Tags darauf beginnt um 19.30 Uhr der Laternenumzug, Treffen ist dafür am Festplatz an der Feldstraße. Später am Abend wird bei der "Bassener-Disco-Nacht" ab 21.30 Uhr gefeiert wie zu den alten Zeiten im Capitol und Zeppelin.

Am Sonnabend steht für viele der Höhepunkt der viertägigen Feierlichkeiten an, wenn der Festumzug durch Bassen rollt. In Bewegung setzt sich dieser um 14.30 Uhr, der Weg führt über die Feldstraße, Bassener Dorfstraße, Im Dorfe, Langer Berg, Hoher Acker, Dohmstraße, Kornblumenweg, Tulpenweg, Mohnblumenweg, Kornblumenweg, Calshop, Brammer, Egypten, Am Holze, Köbens, Kronskamp, Heckenweg, Bassener Dorfstraße, Feldstraße zurück zum Festplatz. Die Ankunft mit anschließender Prämierung ist für 17 Uhr vorgesehen. Anschließend steigt bei freiem Eintritt eine Sause mit der Livegruppe Play High Partyband.

Sonntags geht es bereits um 9.30 Uhr in der Festscheune weiter, wenn der Gottesdienst dort abgehalten wird. Um 10 Uhr beginnt zum inzwischen bereits elften Mal das Bassener Oldtimer-Treffen, bei dem der Festplatz zur Bühne für Kfz-Klassiker aller Art wird. Der Frühschoppen mit Livemusik startet um 11 Uhr, bei dem dann auch traditionell Erbensuppe serviert wird. Das bunte Treiben geht um 16.30 Uhr mit dem Zapfenstreich und dem Einholen der Erntefahne zu Ende.

Starker Zusammenhalt

"Man kann wirklich sagen, dass das Bassener Enterfest legendär ist", betont Gerken, die vor allem auch schätzt, dass dabei so viele Generationen aus der Familie und dem Dorf zusammenkommen. Ihr Entschluss, den Titel der Erntebraut anzustreben, sei auch daher gekommen, dass sie gerne etwas zurückgeben möchte. "Die Leute und der Zusammenhalt in Bassen sind mir grundsätzlich sehr wichtig." Gerken war es auch gewesen, die ihren Erntebräutigam gefragt hatte, ob er es sich nicht vorstellen könne, das diesjährige Brautpaar zu bilden – und Knobelsdorf hatte Lust. Immerhin ist er – nicht nur weil seine Eltern zu den Mitorganisatoren des Festes gehören – sehr damit verbunden. "Das Erntefest ist für die Dorfgemeinschaft ein wichtiger Bestandteil", betont er und findet es schön, dass in Bassen auch die jüngere Generation noch Interesse an dieser Brauchtumspflege zeige und sich Freiwillige für das Braut- beziehungsweise Bräutigamsamt melden.

"Ich finde es wichtig und auch schön, alte Bräuche fortzuführen", sagt auch Gerken, die besonders ihrem Großvater mit ihrem Engagement eine große Freude gemacht habe. "Er kommt aus Bassen und nimmt seit Jahrzehnten am Erntefest teil und war so stolz und begeistert davon, dass ich die erste Erntebraut der Familie bin", erzählt sie. Nicht nur er wird dem Brautpaar beim Festumzug am Sonnabend bestimmt eifrig zujubeln.