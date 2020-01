Die Bäume werden gerodet und später ersetzt, der Pendlerparkplatz wird nun gesperrt und später zur Shell-Tankstelle verlegt. (Björn Hake)

Doppelter Baubeginn: Am Montag, 3. Februar, beginnen die vorbereitenden Arbeiten für die Ansiedlung des Amazon-Logistikzentrums auf der Gewerbefläche Uesener Feld sowie der umfangreiche Straßenausbau auf der Uesener Feldstraße (L 156), der Kreisstraße 23 und den Autobahnzu- und abfahrten Achim-Ost. Zusammenfassend passen die von Bernd Kettenburg nun im Pressegespräch gewählten Worte: „Jetzt geht es los“. Das muss es auch, denn die Zeitpläne sind überaus ehrgeizig, schließlich will Amazon im Jahr 2021 den Betrieb aufnehmen und bis dahin sollen die Straßen in einen Zustand versetzt worden sein, der laut externer und städtischer Verkehrsplaner sogar zu „einer Verbesserung der verkehrlichen Leistungsfähigkeit“ führen soll.

Bernd Kettenburg, Achims Erster Stadtrat und zugleich einer von zwei Geschäftsführern der halbstädtischen Gesellschaft Entwicklung und Vermarktung von Grundflächen (EVG), und Stefanie Schleef von der Wirtschaftsförderung erklärten, dass die Gewerbefläche Uesener Feld vor zwei Tagen an die 60. Logimac Logistic Grundbesitz GmbH übergeben wurde, die als Tochtergesellschaft zum Firmengeflecht des Projektentwicklers Garbe Industrial Real Estate gehört. Wie berichtet, war der Kaufvertrag einen Tag vor Heiligabend beurkundet worden, das Geld sei inzwischen aufs Konto der EVG geflossen.

Schon in den vergangenen Tagen und Wochen waren immer wieder vereinzelt Fahrzeuge und Arbeiter auf dem Uesener Feld aktiv, nun dürfte dort bald Hochbetrieb herrschen. Zunächst müssen Bäume weichen, damit das Baufeld komplett frei ist. Bis Ende Februar, der in diesem Jahr sogar einen Tag mehr Zeit bietet, müssen die Rodungen auf dem Grundstück sowie an den Straßen und Autobahnohren abgeschlossen sein. Insgesamt fallen in den nächsten vier Wochen rund 240 Bäume sowie diverse Büsche und Sträucher. „Die werden mindestens eins zu eins allesamt ersetzt“, sagte Kettenburg.

Nach der Baumschutzsatzung und durch das Baurecht seien die Fällungen genehmigt, ihr Ersatz kann aber nicht immer an ihren jetzigen Standorten gepflanzt werden. Als Straßenbegleitgrün werden dort aber allein 143 Stileichen gepflanzt – „und zwar keine kleinen“, wie Kettenburg anmerkte. Vorgeschrieben sei ein Stammumfang von 16 bis 18 Zentimetern. Weitere Neupflanzungen entstehen nach Abschluss aller Arbeiten an den Autobahnohren sowie entlang der A 27, der Radwegeverbindung zur Potsdamer Straße sowie an der Industriestraße und in Bierden am Weg auf dem Areal zwischen Steinweg und Bremer Straße sowie am Wittkoppenberg und an der Verlängerung der Straße, an der sich Coca Cola befindet. Maßnahmen seien auch Neuaufforstungen, die Umwandlung von Nadel- in Laubwald und Anpflanzungen von Wegrainen, Feldhecken und -gehölzen.

Da laut Kettenburg nicht alle Baumfällungen und Strauchentfernungen von Grundstücken aus erledigt werden können, muss dies teilweise von der Straße aus passieren. So werde es demnächst zeitweise halbseitige Sperrungen in den Bereichen geben, wo jeweils gearbeitet wird. Bevor dann die eigentlichen Straßenbauarbeiten in mehreren Abschnitten starten, sollen die Anwohner und durch die Wirtschaftsförderung die in dem Bereich ansässigen Unternehmen genauestens über die Abläufe informiert werden. Auch ansonsten wolle die Stadtverwaltung über ihre Internetseite, die Medien und bei Nachfragen der Bürger transparent informieren. „Damit haben wir schon sehr gute Erfahrungen beim ersten Teil der Sanierung der Uesener Feldstraße im vergangenen Jahr gemacht“, sagte Stefanie Schleef. Sie geht davon aus, dass sich die Achimer ab dem zweiten Quartal auf Umleitungen einstellen müssen.

Eine E-Mail-Adresse für Bürgerfragen wird noch bekannt gegeben, die Hotline ist dann unter 0 42 02 / 9 16 05 80 geschaltet.