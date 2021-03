Der Radschnellweg, der für rund zehn Millionen Euro in Achim entstehen soll und zu 90 Prozent gefördert wird, soll später mal sogar bis nach Verden und Bremen-Nord führen. Dazu wird er in Mahndorf an die Bremer Premiumradroute angeschlossen. (Björn Hake)

Er soll nicht weniger als ein „Meilenstein für die Herbeiführung der Mobilitätswende“ sein, der neue Radschnellweg in Achim, der am Ende sogar Verden mit Bremen-Nord verbinden soll. So jedenfalls erklärt es die Achimer Stadtverwaltung den Fraktionen in einer Mitteilungsvorlage über den Sachstand zum Radschnellweg, die sie für die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr an diesem Dienstag, 16. März (17 Uhr im Rathaus) erhalten haben. Demnach habe das Planungsbüro BPR aus Bremen seine Arbeit zur Konkretisierung des Radschnellwegs aufgenommen.

Im nunmehr per Umlaufverfahren beschlossenen Haushalt 2021/2022 (wir berichteten) sind als Ausgabe 2,65 Millionen Euro veranschlagt und als Einnahme rund 2,39 Millionen Euro. Insgesamt rechnet die Stadtverwaltung für das Projekt auf Achimer Grund mit Gesamtkosten in der Größenordnung von 10 Millionen Euro. Aber: „Diese Annahme ist nach wie vor sehr grob. Sobald der Trassenverlauf feststeht und die Planungen konkretisiert werden, erfolgen konkrete Kostenberechnungen“.

Fördermittel vom Bund

Vom Bund liege der Fördermittelbescheid zur Übernahme der Planungskosten vor. Die Förderquote beträgt 75 Prozent. „Auch der spätere Bau soll mit der gleichen Fördererquote bezuschusst werden“, erklärt die Verwaltung. Das Land Niedersachsen habe den Radschnellweg vorläufig ins Mehrjahresprogramm aufgenommen. Mit Vorliegen der Baureife (Planrecht und Flächenverfügbarkeit) zum 1. Oktober dieses Jahres werde ein endgültiger Förderbescheid von zusätzlichen 15 Prozent der Baukosten erwartet. Die Gesamtförderquote steige dann auf 90 Prozent.

Um die Anforderungen für die Fördergelder zu erfüllen, muss die Stadt im gesamten Trassenverlauf Baurechte schaffen. Auf einem Großteil der Trasse seien diese bereits vorhanden, aber eben nicht überall: „Zurzeit laufen Gespräche mit mehreren Grundstückseigentümern, die im Laufe des Jahres konkretisiert werden“. Wegen des geplanten Radschnellwegs muss der Rat nun für den Streckenverlauf die Bebauungspläne Nr. 310 „Gewerbepark Achim-Uesen“, Nr. 356 „Industriegebiet Uphusen nordwestlich der Autobahn“ und Nr. 356a „Industriegebiet Uphusen nordwestlich der Autobahn – Erweiterung“ ändern. Die Empfehlungen dafür soll bereits der Fachausschuss in seiner Sitzung am Dienstag geben.

Abschluss für 2026 geplant

Die Stadt Achim verfolgt das Ziel, im Jahr 2022 mit den ersten Baumaßnahmen zu beginnen und das Projekt Radschnellweg 2026 abzuschließen. Da das Projekt in großen Teilen direkt mit dem durch Achim geplanten dritten Gleis für die Bahnstrecke Bremen- Hannover konkurriert, hat die Stadt bereits mit der DB Netz gesprochen. Und auch mit dem Landkreis Verden wurden „intensive und weiterführende Gespräche“ zum Ausbau des Radverkehrsnetzes geführt. „Der Radschnellweg wurde dabei als zentrales Projekt festgelegt. Weitere hieran im nördlichen Landkreis anbindenden Radwegeverbindungen sollen weiterentwickelt werden“, heißt es aus dem Achimer Rathaus.

Und auch auf Kreisebene sind der Radverkehr und die künftige Infrastruktur dafür im Kreis Verden aktuell ein politisches Thema. So wird sich der Planungs-, Wirtschafts-, Verkehrs- und Bauausschuss in seiner nächsten Sitzung am 24. März mit den Radwegen beschäftigen. Wie die Kreisverwaltung ausführt, könnten passend zu den sowohl in Achim als auch Verden geplanten Radschnellwegen eine Verbindung vom Bahnhof Achim-Baden bis Verden-Dauelsen und eine Verbindung zwischen Dörverden-Wahnebergen (Ende des Radweges an der Eisenbahnbrücke über die Aller) und Dörverden-Barme – also bis zur Grenze zum Landkreis Nienburg – geschaffen werden. Darüber hinaus sei eine Radverkehrsverbindung von Bremen über Oyten nach Ottersberg und somit bis zur Grenze zum Landkreis Rotenburg denkbar. „Diese Radverkehrsachsen sollen an die Bahnhöfe und Haltepunkte an den Bahnstrecken Bremen – Hannover und Bremen – Hamburg angeschlossen werden“, hält die Kreisverwaltung fest.

Kreisverwaltung: Planungen abstimmen

Eine wichtige Rolle spielen in den Betrachtungen auch künftige Radverkehrsverbindungen aus den Flächen zu den Bahnhöfen und Haltepunkten. Durch die Betrachtung von Korridoren sollen nicht nur die vorhandenen Radwege, sondern auch Fahrradstraßen auf Wirtschaftswegen, Gemeindestraßen oder selbstständige Radwege in Erwägung gezogen werden – eine erste Übersicht dieser Betrachtungskorridore liegt der Politik vor. Für die Radwege sollen nach dem Willen der Kreisverwaltung Standards festgelegt werden, „die den Radverkehr attraktiver und sicherer machen“. Wichtig sei es aber, Doppelarbeiten zu vermeiden und daher die Planungen der einzelnen Gemeinden in einer Gesamtbetrachtung zu bündeln und aufeinander abzustimmen.

Zur Sache

Premiumradroute in Bremen

Der geplante Radschnellweg soll an der Landesgrenze (Achim/Mahndorf) direkt an die in Bremen geplante Premiumradroute anschließen, die später bis nach Farge in Bremen-Nord führen soll. Bereits vor vier Jahren wurde unter dem damaligen Umweltsenator Joachim Lohse über die Fahrradpremiumroute beraten. Seine Nachfolgerin Maike Schaefer erklärte dazu kürzlich im Interview mit unserer Zeitung, dass es in Bremen-Nord noch im Dezember 2017 an einigen Stellen Abstimmungsbedarf mit den Beiräten über den exakten Streckenverlauf gegeben habe. „Die Route verläuft ja über mehr als 40 Kilometer von Mahndorf quer durch die Innenstadt, Walle nach Bremen-Nord“, fasste sie die Streckenführung zusammen. Mit der Umsetzung der Radpremiumroute wird auf der Strecke Walle bis Mahndorf beziehungsweise Stadtgrenze Achim begonnen, weil dort der Streckenverlauf zuerst klar gewesen sei. Laut der Bremer Umweltsenatorin soll dieser Abschnitt ab Mitte des Jahres 2023 durchgängig befahrbar sein. Die konkrete Umsetzung des weiteren Verlaufs bis nach Bremen-Nord werde anschließend starten.