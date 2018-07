Von der einst brachliegenden Wiese ist nichts mehr zu erkennen am Gieschen-Kreisel in Achim. (Michael Braunschädel)

549 Neubauwohnungen sind im vergangenen Jahr im Landkreis Verden entstanden. Das sind zehn Prozent weniger als im Vorjahr, moniert das Verbändebündnis Wohnen, in dem sich Baugewerkschaft IG Bau und Bauwirtschaft zusammengeschlossen haben. Das Bündnis beruft sich auf aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes.

Demnach haben die Bauherren im Landkreis im vergangenen Jahr 121 Millionen Euro in den Neubau von Wohnungen investiert. „Das klingt viel. Tatsächlich müsste es aber mehr sein, wenn der Kreis Verden seinen Beitrag zur Wohnraum-Offensive der Bundesregierung leisten will“, sagt Holger Bartels von der Baugewerkschaft. Zahlen kann Joachim Kmetsch, Leiter des Fachdienstes Bauordnung beim Landkreis, aus dem Stegreif nicht nennen. Den Eindruck, dass die Anträge auf seinem Schreibtisch weniger geworden wären, hat er aber nicht. Im Gegenteil: „Einen Rückgang können wir überhaupt nicht verzeichnen. Die Konjunktur boomt nach wie vor“, sagt er. Die Kreiskommunen verfolgen bei der Ausweisung von Bauflächen eine gemeinsame Strategie: Der Fokus liegt auf dem Kerngebiet, bevor es an die Randbebauung geht. „Flächen sind kein nachwachsendes Gut“, betont Kmetsch. Viele potenziell geeignete Flächen befinden sich in Privatbesitz, nicht immer sind Eigentümer bereit zu verkaufen.

Die Stadt Achim bietet keine eigenen Flächen zur Wohnbebauung an. Sie befindet sich aber im Dialog mit Investoren, um Einfluss zu nehmen. „Vor zwei Jahren haben wir gemerkt, dass die Bedarfe nicht beim Einfamilienhaus liegen“, sagt Stadtplanerin Monika Nadrowska. Vor allem an zwei Stellen im Stadtgebiet wird in nächster Zeit Wohnraum entstehen. Auf dem Gelände am Gieschen-Kreisel sind bereits die Baufahrzeuge angerückt. In zentraler Lage soll ein Bankgebäude entstehen, im hinteren Bereich ein Wohnquartier mit 65 bis 70 Einheiten. Mit dem Bereich nördliche Innenstadt kündige sich noch ein weiteres Großprojekt an. Die Anzahl der dort geplanten Wohneinheiten steht noch nicht fest. „Es soll eine Mischnutzung von Gewerbe und Einzelhandel geben mit Schwerpunkt auf Wohnen“, beschreibt Nadrowska. Damit das Wohnen in Achim erschwinglich bleibt, hat die Stadt mit dem Bauherren vereinbart, 20 Prozent der entstehenden Wohnungen im Bereich des geförderten Wohnungsbaus anzusiedeln. Die Quote werde immer angestrebt, lasse sich aber meist erst bei größeren Projekten realisieren, sagt die Stadtplanerin. Auch die Schaffung von seniorengerechtem Wohnen hat sich die Verwaltung zum Ziel gesetzt.

Innenstadtnahes Wohnen stark nachgefragt

Stark nachgefragt in Achim ist das innenstadtnahe Wohnen, weiß Nadrowska. Daher begleitet die Verwaltung die Projekte dort besonders aufmerksam. Zentrales Wohnen sei deshalb so attraktiv, weil sich alles Wichtige in unmittelbarer Nähe befindet. Das könnte auch ein Gewinn für die ansonsten immer schlechter frequentierte Fußgängerzone sein. „Deshalb wollen wir Wohnanlagen in der Innenstadt entwickeln, um Leben ins Zentrum zu bekommen.“

In Verden schwankt die Zahl der neu gebauten oder erschlossenen Wohngebäude stark. Ein Trend ist aber deutlich erkennbar, sagt Birgit Koröde, Leiterin des Fachbereichs für Stadtentwicklung: „Wir haben mehr Genehmigungen für Mehrfamilienhäuser als in den vergangenen fünf Jahren.“ Als nächstes wird das Baugebiet Ziegeleiweg erschlossen, etwa 60 Grundstücke sollen gegen Ende des Jahres bebaut werden können. Dass Wohnraum immer knapper wird, war bis vor wenigen Jahren nicht absehbar gewesen, was die Fachbereichsleiterin mit dem Beispiel Neumühlen 1 verdeutlicht. Das Gebiet war bereits zwischen 1993 und 1994 erschlossen worden, doch erst 2014 waren alle Grundstücke vom Markt. „Innerhalb von einem Jahr ist dann die nächste Erweiterung vollgelaufen“, sagt Koröde. Von einem ungebremsten Wachstum geht die Verwaltung übrigens nicht aus. Laut Prognose eines Fachbüros wird die Bevölkerungszahl in Verden in ein paar Jahren wieder sinken. Auf dieser Annahme basiert auch das Stadtentwicklungskonzept.