Ende September starteten mit dem ersten Spatenstich die Arbeiten am neuen Feuerwehrhaus. (Björn Hake)

Die letzten Fotos im „Bautagebuch“ auf der Facebook-Seite der Feuerwehr Baden stammen von Ende Dezember. In diesem Tagebuch begleiten die Kameraden von Beginn an den Fortschritt der Arbeiten für ihr neues Feuerwehrhaus. Und die jüngsten Fotos zeigen, dass der Bau an der Hainkämpe langsam aber sicher Gestalt annimmt. Das erste Stockwerk im Rohbau ist mittlerweile fertig. Ursprünglich hatten die Verantwortlichen aus der Verwaltung gehofft, im Winter bereits den Rohbau samt Dach und Fenstern fertig zu haben. Das habe man allerdings nicht geschafft.

„Wir sind etwas in Zeitverzug“, bestätigt der zuständige Fachbereichsleiter Steffen Zorn. Und auch für die kommenden Wochen rechnet er mit einer weiteren Verschiebung. „Wir werden jetzt im Winter aufgrund des Wetters vermutlich auch Engpässe bekommen“, sagt Zorn. Daher werde man nach dem Winter noch einmal einen neuen, aktualisierten Zeitplan erstellen.

Denn noch sind auch nicht alle Arbeiten an die entsprechenden Firmen vergeben. „Im März werden dann die Karten noch einmal neu gemischt“, kündigt Zorn mit Blick auf den Fertigstellungstermin des Feuerwehrhauses an. „Unter den aktuellen Voraussetzungen könnten wir vermutlich zum Ende des dritten Quartals 2019 fertig sein.“ Ursprünglich war geplant, das neue Feuerwehrhaus zum Sommer abzuschließen.

Raum für kleine Unternehmen

Doch die Bauarbeiten am Feuerwehrhaus werden in diesem Jahr vermutlich ohnehin nicht die einzigen an der Hainkämpe sein. Die Stadt hat nach eigenen Angaben nun nämlich nahezu alle dortigen Industrie- und Gewerbeflächen verkauft. „Es ist nur noch eine Fläche mit einer Größe von etwa 3600 Quadratmetern frei, aber auch für deren Verkauf sind wir derzeit in Gesprächen“, sagt Achims Wirtschaftsförderer Martin Balkausky. Die Flächen würden dann zukünftig alle von Handwerks-, Produktions- und Großhandelsbetrieben genutzt. „Wir haben uns bewusst für diese Kleinteiligkeit entschieden, weil wir schließlich auch für die kleinen und mittleren Unternehmen Raum schaffen wollen und ihnen die Möglichkeit geben wollen, sich in Achim weiterzuentwickeln.“ Die vermarkteten Flächen hätten alle im Schnitt eine Größe zwischen 1500 und 2000 Quadratmetern. „In Achim gibt es eben auch viele Unternehmen, die keine größeren Flächen benötigen“, begründet Martin Balkausky die Kleinteiligkeit an der Hainkämpe.

Die Stadt habe die Flächen dort vermarktet und warte jetzt auf die Bautätigkeit der Unternehmen. „Ich rechne damit, dass in diesem Jahr dort mindestens drei bis vier Bauvorhaben umgesetzt werden“, kündigt Balkausky an. Auf den Gewerbeflächen an der Hainkämpe würden so rund 50 neue Arbeitsplätze entstehen.

So positiv diese Nachrichten auch sind, sie bedeuten auch, dass die freien Industrie- und Gewerbeflächen in Achim nicht nur weniger werden, sondern schlichtweg in Kürze nicht mehr vorhanden sind. „Wir haben im Gewerbegebiet Achim-Ost aktuell noch eine freie Fläche“, sagt der Wirtschaftsförderer. Aber auch für deren Verkauf sei man bereits in Gesprächen. „Deswegen wäre es für uns natürlich wünschenswert, dass wir möglichst schnell neue Flächen generieren können“, sagt Balkausky. Möglich wäre das beispielsweise mit dem länderübergreifenden Großprojekt Achim-West. Doch hier wartet Achim, wie berichtet, noch immer auf eine Entscheidung aus dem benachbarten Bremen.