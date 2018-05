Der Turm der Etelser Kirche "Zum Guten Hirten" bleibt zunächst noch mit einem Baugerüst verkleidet, denn unter anderem muss der Sichtbeton erneuert werden. (Björn Hake)

Langwedel-Etelsen. Das Baugerüst, es umgibt nun seit längerer Zeit den Turm der Etelser Kirche. „Ursprünglich sollte nur die Kupferdeckung erneuert werden“, erklärt Gemeindepastor Martin Beckmann, dass dies anfangs so nicht geplant war. Als die Handwerker anrückten, offenbarten sich noch weitere Baustellen. „Wir haben bemerkt, dass der Sichtbeton hinter den Schalllamellen erneuert werden muss“, erklärt Alexander Reuter vom zuständigen Amt für Bau- und Kunstpflege der Landeskirche. Die sorgt für die Instandsetzung der 1965 und 1966 in Ziegel-Sichtmauerwerk erbauten Kirche.

Die Kirchengemeinde „Zum Guten Hirten“ muss nicht selbst in die Tasche greifen, die Kosten für die Bauarbeiten, die etwa 200 000 Euro umfassen dürften, trägt ebenfalls die Landeskirche. Das Wetter machte den Handwerkern einen Strich durch die Rechnung. Daher verzögerte sich die Fertigstellung. Wann das Gerüst nun endgültig verschwinden wird, kann das zuständige Amt derzeit nicht sagen. Die Finanzfrage ist noch nicht geklärt, da das Projekt teurer geworden ist, als geplant. "Etwa zwei Monate nach Finanzierungszusage wird die Baumaßnahme voraussichtlich abgeschlossen werden können, also in den Sommermonaten", sagt Amtsleiterin Andrea Behrendt.