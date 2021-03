Mit einer Bauleitplanung für die Unterstraße möchte die Gruppe SPD/Mindermann auch den Radverkehr sicherer machen. (Björn Hake)

Dass Achim sich verändert, hat die Gruppe SPD/Mindermann registriert. Davon ausgenommen ist der westliche Teil des Bauernviertels (Unter- und Langenstraße) nicht. Aber: Der Abriss „alter, das bäuerliche Ortsbild prägender Bausubstanz“ zugunsten einer Wohnbebauung geschehe in den Augen der Gruppe „ohne erkennbare städtebauliche und stadtplanerische Orientierung“. Das merkt die Gruppe nun in einem Antrag an, der in der nächsten öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am Dienstag, 16. März, ab 17 Uhr im Rathaus zur Diskussion steht.

Insbesondere wurmt es die SPD und ihren parteilosen Partner Wolfgang Mindermann, dass die Stadt Achim keine Möglichkeiten zur Steuerung hat und mit ansehen muss, wie sich „das zentrale Ortskerngebiet, das das städtebauliche Gesicht der Stadt entscheidend mitprägt“ in Abhängigkeit von den „Kräften des Immobilienmarktes“ entwickelt. Bisher habe der Rat darauf verzichtet, für das westliche Bauernviertel eine Bauleitplanung aufzustellen – das will die Gruppe nun ändern. Für den bisher unbeplanten Bereich der Unterstraße und der Langenstraße beantragt sie eine Bauleitplanung, „um die öffentlichen Interessen bei den anstehenden großen Veränderungen in dem Gebiet angemessen berücksichtigen zu können“, wie es im Antrag heißt.

Dem Vernehmen nach liegt für einen großen Hof in dem Bereich, der veräußert werden soll, eine Bauvoranfrage vor, deren Inhalt der Politik bereits hinter verschlossenen Türen vorgestellt wurde und der nun Auslöser für den Antrag von SPD/Mindermann sei. Zumal die Gruppe betont, dass es für die angrenzenden Bereiche des Ortsteils bereits eine Bauleitplanung gibt, jedoch: „Dieser Teil des ,historischen Achims' ist ausgespart.“

Sichere Radwegeverbindung gefordert

Geht es nach der SPD/Mindermann-Gruppe sollen Bedingungen wie die Prüfung einer sinnvollen Flächennutzung für alle Wohnbedarfe und der in Achim benötigte Bau kleinerer und bezahlbarer Wohnungen in den Zielen der Bauleitplanung verankert werden. Und sehr großen Wert legen die Antragsteller auf die Gestaltung der Verkehrswege in Bauernviertel, insbesondere für den Radverkehr „als Teil des Klimaschutzumbauprogramms im Rahmen der Verkehrswende“. So hatte die Gruppe bereits im Dezember 2019 für eine sichere, durchgehende Radwegeverbindung von den westlichen Ortsteilen zur Innenstadt geworben – schließlich müssen Radfahrer auf der Unterstraße übers Kopfsteinpflaster fahren. Auch könne der touristische Freizeitbereich mit dem Weserradweg in die Prüfung einbezogen werden.

Auf Kreisebene hat die SPD ebenfalls mit einem Antrag unterstrichen, dass sie sich um den Radverkehr kümmern möchte. Für die Sitzung des Verkehrsausschusses des Kreises am 24. März hat der Achimer Reiner Aucamp finanzielle und sachliche Unterstützung gefordert, damit der Landkreis Verden die mit dem Kommunalverbund vereinbarten Ziele des Regionalen Mobilitätskonzepts Radverkehr erreichen könne. „Wir alle wissen, wenn mehr Bürger auf das Fahrrad umsteigen, entlastet das den üblichen Straßenverkehr erheblich. Ein besonderes Augenmerk liegt in Achim auf dem zu erstellenden Radschnellweg von vorerst Achim-Baden bis Bremen-Mahndorf. Eine Weiterleitung über Langwedel nach Verden und dann über Dörverden nach Eystrup ist keine Zukunftsmusik mehr“, schreibt Aucamp.

Diese Planungen seien jedoch nur mit erheblichen finanziellen Mitteln möglich, denn neben dem gut ausgestatteten Radweg sollten Infrastruktureinrichtungen nicht fehlen. Aus Sicht der SPD sei zu überlegen, „den Grundsatzbeschluss aufzuheben, der besagt, dass der Kreis nur den Ausbau und Unterhalt von Radwegen entlang der Kreisstraßen sieht“. Darüber hinaus hat die Kreis-SPD beantragt, dass in Abstimmung aller Kommunen je ein Radwegeprojekt geplant werden möge. Außerdem möchte die Fraktion prüfen lassen, ob die Einrichtung einer Planstelle für „klimafreundliche Mobilität“ sinnvoll sein könnte.