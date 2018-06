Aus Sicht der Achimer Stadtverwaltung trägt die Baumschutzsatzung dazu bei, ortsbildprägende Bäume zu erhalten. (Björn Hake)

Achim. Über 20 Jahre ist die Achimer Baumschutzsatzung nun schon alt. Am 23. Februar 1988 wurde sie vom damaligen Bürgermeister und vom Ersten Stadtrat unterschrieben. Die Satzung schützt bis auf einige Ausnahmen alle Bäume mit einem Stammumfang von 80 Zentimetern und mehr. Ausnahmen können von Bürgerinnen und Bürgern beantragt werden. Nach dieser langen Existenz der Satzung wird es nun doch einmal Zeit für eine Anpassung. Das findet zumindest die Achimer Stadtverwaltung. Einen völligen Verzicht auf die Baumschutzsatzung, wie es die Achimer FDP-Fraktion in einem Antrag gefordert hatte, hält sie jedoch nicht für sinnvoll.

„Die Satzung trägt schon dazu bei, ortsbildprägende Bäume in dem allgemein recht wenig mit Bäumen bewachsenen Stadtgebiet zu erhalten“, heißt es dazu in einer Mitteilungsvorlage der Verwaltung. Darüber hinaus helfe sie dabei, Grundstückseigentümer für das Thema Baumschutz zu sensibilisieren. Nichtsdestotrotz sei auch offensichtlich, dass die Satzung einige Anpassungen benötige. So hätten sich in den vergangenen 20 Jahren beispielsweise diverse Rahmenbedingungen in der Umweltgesetzgebung geändert. Darüber hinaus sei das Regelwerk sehr bürokratisch und gebe der Verwaltung nur wenig Spielraum für Einzelfallentscheidungen. „Auch die Regelungen über Art und Maß der Ersatzpflanzungen müssen konkretisiert werden“, heißt es in der Vorlage.

Gemeinde Weyhe als Vorbild

Die FDP hatte da ursprünglich allerdings weitreichendere Pläne gehabt. Sie hatte, wie berichtet, gefordert, die Baumschutzsatzung komplett abzuschaffen und auf die Eigeninitiative der Bürger zu setzen. Die Idee der Fraktion war es, dass die Stadt und andere Initiativen fachliche Beratung für die Bürger anbieten und die Achimer die Gestaltung ihrer Grünflächen ansonsten eigenständig übernehmen. Die Achimer Verwaltung tendiert nun jedoch eher zu einer Kompromisslösung. Als Vorbild dafür könne beispielsweise die Gemeinde Weyhe dienen, wo mit öffentlichen Haushaltsmitteln Wald-Hecken- und Obstwiesenpflanzungen unterstützt werden.

Die Stadtverwaltung plädiert daher dafür, von der Politik den Auftrag zu bekommen, zunächst einen Anpassungsvorschlag für die Baumschutzsatzung zu erarbeiten. Gleichzeitig damit könne auch ein „Vorschlag für ein eigenes Förderprogramm der Stadt Achim zur Aufwertung der Grünanlagen auf privaten Grundstücken mit Bäumen“ entwickelt werden. Doch all das, so viel ist sicher, verursacht für die Stadt auch einige Mehrkosten.

Schon jetzt sei der Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit der Baumschutzsatzung erheblich gestiegen. Von ursprünglich einmal zehn Prozent Stellenanteil für den Baumschutzbeauftragten wird inzwischen eine Halbtagsstelle für die Arbeiten wie Beratungen, Vororttermine und Konfliktlösungen bei Nachbarschaftsstreitigkeiten benötigt. „Da bisher keine zusätzlichen Stellenanteile bereitgestellt wurden, geht die Aufgabeverschiebung zulasten der Qualität und Quantität im Bereich der laufenden Bauhofarbeit“, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Zukünftig müssten – damit das Ziel, die Stadt Achim grüner zu machen, erreicht wird – auch die entsprechenden Personalressourcen und Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden. Konkret bedeutet das, dass im Haushalt 2019/2020 mit zusätzlichen Kosten von rund 15 000 Euro kalkuliert werden müsse. Dies sei jedoch unabhängig davon der Fall, ob man die Baumschutzsatzung in der jetzigen Form beibehalte oder Anpassungen vornehme. Sollte darüber hinaus ein Förderprogramm der Stadt ins Leben gerufen werden, sollten hierfür zusätzlich zunächst 5000 Euro pro Jahr eingeplant werden.

Die Pläne der Verwaltung zur Zukunft der Achimer Baumschutzsatzung sollen auch in der kommenden Sitzung des Ausschusses für Bauunterhaltung diskutiert werden. Diese findet am Dienstag, 5. Juni, ab 17 Uhr im Ratssaal des Achimer Rathauses statt. Zu Beginn und am Ende der Sitzung haben auch Einwohner die Möglichkeit, ihre Fragen an die Verwaltung zu stellen.

Zur Sache

Baumschutzstatistik

150 Vorgänge wurden nach Angaben der Baumschutzstatistik im Jahr 2017 auf Grundlage der Achimer Baumschutzsatzung bearbeitet. Aus diesen gingen beantragte Befreiungen von der Satzung für insgesamt 299 Bäume hervor. Wie bereits im Jahr 2016 ist laut Verwaltung auch im Jahr 2017 ein leichter Anstieg der Antragsverfahren zu verzeichnen. Anträge und Anfragen, die zu Besichtigungen durch den Baumschutzbeauftragten führten, letztendlich aber aus den unterschiedlichsten Gründen (z.B. Bäume unter Maß) nicht genehmigt wurden, sind in gleicher Anzahl angefallen. Durch die extremen Witterungseinflüsse mussten im vergangenen Jahr zusätzlich rund 120 Bäume gefällt werden, die nicht in die Statistik eingeflossen sind. Sofern es sich hierbei um Bäume in öffentlichem Bestand handelte, gab es im Anschluss entsprechend Ersatzpflanzungen.