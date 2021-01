Noch ist auf dem ehemaligen Lieken-Gelände nicht viel zu sehen. In diesem Jahr soll das aber anders werden. Die privaten Investoren W&S und die Bremische Volksbank Projektentwicklungsgesellschaft warten derzeit noch auf die Genehmigungen ihrer Bauanträge. (Björn Hake)

Etwa ein Dutzend Bauprojekte hat der städtische Fachbereich Bauen und Stadtplanung derzeit am Laufen, die er in diesem Jahr abschließen möchte. Dazu kommen dann noch einige neue Bauprojekte. Fachbereichsleiter Steffen Zorn zog nun im Rahmen des Jahrespressegesprächs ein Resümee für das Jahr 2020 und blickte aufs neue Jahr voraus. Eines der größten Bauprojekte, das ihn und seine Kollegen beschäftigt, bleibt das Lieken-Gelände. Es ist Teil des Sanierungsgebiets Nördliche Innenstadt.

Während die privaten Investoren W&S und die Bremische Volksbank Projektentwicklungsgesellschaft auf die Genehmigungen ihrer Bauanträge warten, liebäugelt die Stadt Achim mit dem Baubeginn für die sogenannte Mobilitätsstation. "Wir hoffen, dass wir in der zweiten Jahreshälfte 2021 die Förderbescheide bekommen", sagte Zorn. Er rechnet damit, dass sich in drei bis vier Jahren das Stadtbild an dieser Stelle erheblich verändert haben wird – zum Positiven. Sind die Bescheide da, "legen wir los", kündigt Zorn an.

Zunächst aber entsteht auf dem Areal die Riegelbebauung, die Gewerbe beherbergen wird und das künftig dahinter liegende Neubaugebiet vom Bahnlärm abschotten soll. Wie berichtet, besteht der Riegel aus drei Gebäudekomplexen, die einen Drogeriemarkt, eine Bäckerei mit Café, Praxen, Büros und Platz für Dienstleistungen enthalten werden. Außerdem entstehen dort 28 staatlich geförderte Wohnungen. Die Gesamtmietfläche umfasst etwa 10 000 Quadratmeter. Zorn machte darauf aufmerksam, dass bei diesem Großprojekt „diverse Dinge aneinandergeheftet“ seien, also die Bauten in ihrer Reihenfolge voneinander abhängig sind.

So sollen spätestens im Frühjahr 2021 die Baustraßen sowie die Ver- und Entsorgung des Gebiets fertiggestellt sein, ehe die Riegelbebauung erfolgen kann. Die Stadt plant neben der Mobilitätsstation, wie das moderne Parkhaus für Autos und Fahrräder genannt wird, auch die Kindertagesstätte, die direkt daneben entstehen wird. Fünf Gruppen wird diese Einrichtung umfassen, Planungsleistungen wurden bereits europaweit ausgeschrieben.

Die Baufertigstellung ist für das Jahr 2023 vorgesehen. „Der Produktgruppe Stadtplanung obliegt weiter die Gesamtprojektleitung“, erklärt Steffen Zorn, der das Augenmerk auch auf die andere Seite der Bahngleise lenkt. Denn die in den Sanierungszielen verankerte Grundstücksentwicklung im Bereich des Bahnhofs- und früheren Postgebäudes müsse ebenfalls vorangetrieben werden.

Darüber hinaus wird im kommenden Jahr das Runken-Quartier eine Rolle spielen, denn die Stadtverwaltung möchte gerne den Satzungsbeschluss herbeiführen. Allerdings muss die Stadt auch im Jahr 2021 mit dem Widerstand von Anwohnern rechnen, denen ein echtes Verkehrskonzept und ein maßvolles Bebauungskonzept nach wie vor fehlen. Im Sommer 2019 gab es eine Bürgerinformationsveranstaltung vor Ort, nach der die genannten Kritikpunkte der Anlieger weiter Bestand hatten, seitdem ist es um das Projekt ruhig geworden, das von der Familie Müller und Dirk Oelbermann angestoßen wurde, die dort Grundstücke besitzen.

Obendrein fordert auch das Mammutprojekt Achim-West den Fachbereich, dessen Abteilung Stadtplanung das Verfahren weiter begleiten und die notwendigen Anpassungen des Flächennutzungsplans weiterhin vornehmen wird.