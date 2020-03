Lastwagen der Firma M. Huhs bringen insgesamt 5300 Kubikmeter frostfreien Füllsand auf das Baugebiet. (Björn Hake)

Es geht los: Dort, wo gefühlt ewig die Brotfabrik Lieken stand, haben jetzt die vorbereitenden Bauarbeiten für die Neugestaltung begonnen. "Wir starten mit den Auffüllarbeiten", sagt Peter Skrabs, eine Hälfte des Investoren-Duos W&S. Damit die Stadt Achim im Mai oder Juni mit der Erschließung beginnen könne, müsse eine Ebene hergestellt werden. Bisher waren auf dem Areal nämlich durch den Regen kleine Seen zu sehen und ebenso hohe Schuttberge. Wobei die 3000 Kubikmeter Schutt nun zur Seite geräumt werden, weil sie später noch gebraucht werden.

Vor Ort ist Christopher Huhs, der Bauleiter und Kalkulator der im Ottersberger Ortsteil Grasdorf ansässigen Firma M. Huhs Lohn- und Fuhrunternehmen. „Wir stellen im Moment die Auffüllung für den Straßenbau her – bis 80 Zentimeter unterhalb des geplanten Ausbaus“, schildert Huhs, der einer von 26 Mitarbeitern der Firma ist. Insgesamt fährt die Firma derzeit 5300 Kubikmeter frostfreien Füllsand nach Achim, das ergibt 265 Lkw-Ladungen, die auf der Fläche ausgebreitet werden. Aus Sicht von Christopher Huhs sei dies „schon ein größeres Vorhaben, wenn es auch nicht zu den größten gehört, mit denen wir sonst zu tun haben“. Dass das Gelände, auf dem die Firma Huhs aktiv ist, eine interessante und bewegte Vorgeschichte hat, ist dem Bauleiter nicht neu, wenngleich er sie nicht intensiv verfolgt hat, da er erst seit zwei Jahren wieder vor Ort sei.

Schotter für die Tiefgarage

Der Schutthaufen, der aus den wiederverwendbaren Resten der ehemaligen Brotfabrik besteht, kann allerdings nicht für den Untergrund der Straßen verwendet werden. Er bildet später laut Huhs aber mit die Basis für das Riegelgebäude und die darunter geplante Tiefgarage .„Für die werden wir auch die Fläche auskoffern“, erzählt er. Das Schottermaterial könne dann im Randbereich eingesetzt werden.

Investor Peter Skrabs geht davon aus, dass die Auffüllarbeiten etwa zwei bis drei Wochen in Anspruch nehmen, just hat sein Unternehmen den Bauantrag für das Riegelgebäude eingereicht, das parallel zu den Bahnschienen entlang der Gaswerkstraße entstehen soll. Der in Hamburg ansässige Geschäftsmann geht davon aus, dass die vorbereitenden Arbeiten für das Gebäude im Oktober oder November dieses Jahres beginnen können, indem Leitungen verlegt werden. Ende des Jahres könne dann eventuell der Hochbau beginnen.

Skrabs erklärt, dass in dieser Riegelbebauung, die das dahinter liegende Wohngebiet vor Lärm schützen wird, kein Hotel einziehen wird. „Das ist kein Thema, es ist niemand zu finden, der einen langfristigen Mietvertrag eingehen würde.“ So werden Gewerbe, Einzelhandel, Büros, Praxen und Kanzleien sowie der von der Stadt geforderte soziale Wohnungsbau in dem Gebäude Platz finden.

Für die Neugestaltung des Sanierungsgebiets nördliche Innenstadt, wie der Planbereich, auf dem sich auch das Lieken-Grundstück befindet, offiziell heißt, hatte sich die Achimer Ratspolitik zuletzt in Detailfragen einig gezeigt. So sind auch jetzt in der Eil-Sitzung des Verwaltungsausschusses, die am Donnerstagabend die öffentliche Ratssitzung ersetzt hat, für das geplante Parkhaus mit der Bezeichnung Mobilitätsstation rund 60 Fahrradstellplätze und öffentliche Toiletten einstimmig beschlossen worden.

Da Teile der Kommunalpolitik sich mit dem Parkhaus insgesamt nicht anfreunden können, fiel die grundsätzliche Entscheidung für dessen Bau nach Angaben des Verwaltungsvorstands nun mehrheitlich aus. Wie berichtet, hatte die Stadtverwaltung die Ratssitzung aufgrund der Corona-Krise und der Kontaktsperre abgesagt.