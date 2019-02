Die Fahrbahn der A 27 zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Achim-Ost in Fahrtrichtung Bremen wird nun erneuert. (Björn Hake)

Die Bauarbeiten auf der Autobahn 27 gehen in die nächste Runde: Auch zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Achim-Ost soll Fahrbahn in Richtung Bremen nun neu gemacht werden. Die dafür notwendigen Vorarbeiten beginnen am Montag, 4. März, wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr nun mitgeteilt hat. „Die Betonfahrbahn in Richtung Bremen wird auf kompletter Breite in einer Länge von etwa 17,4 Kilometern erneuert“, heißt es von der Landesbehörde mit Sitz in Verden.

Für dieses Vorhaben müssen nun ab kommenden Montag die Nothaltebuchten im Seitenbereich der Richtungsfahrbahn Walsrode hergestellt sowie die Verkehrsführung in beiden Fahrtrichtungen vorbereitet werden. Während dieser Arbeiten werden die Fahrstreifen in beiden Fahrtrichtungen jeweils von zwei auf einen reduziert. Im Anschluss, ab Donnerstag, 14. März, erfolgt nach Angaben der Behörde die Herstellung der Mittelstreifenüberfahrten und Nothaltebuchten im Mittelstreifen. Wegen dieser Arbeiten stehen dem Verkehr in beiden Fahrtrichtungen jeweils zwei Fahrstreifen mit eingeschränkten Breiten zur Verfügung.

Vorbereitung bis Ende März

Diese vorbereitenden Maßnahmen werden voraussichtlich am Donnerstag, 28. März, abgeschlossen sein, sodass in der Folge der Verkehr dann auf die Richtungsfahrbahn Walsrode übergeleitet werden kann und die eigentlichen Arbeiten zur Erneuerung der Richtungsfahrbahn Bremen beginnen können. Dem Verkehr stehen ab dem 29. März bis zum Abschluss der Arbeiten Mitte August in Fahrtrichtung Walsrode zwei Fahrstreifen und in Fahrtrichtung Bremen ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Innerhalb dieser Baumaßnahme wird es aus Sicht der Landesbehörde zudem notwendig sein, die Anschlussstelle Langwedel inklusive der Tank & Rast-Anlage Goldbach Nord in Fahrtrichtung Bremen vom 6. Mai bis zum 13. Mai zu sperren. Des Weiteren wird die Anschlussstelle Verden-Nord in Fahrtrichtung Bremen voraussichtlich Ende Mai und die Anschlussstelle Verden-Ost ebenfalls in Fahrtrichtung Bremen voraussichtlich Mitte Juni jeweils für rund eine Woche gesperrt werden. Wie immer bei Bauvorhaben unter freiem Himmel gilt: Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich.

Baukosten: 7,4 Millionen Euro

Die Baukosten belaufen sich auf rund 7,4 Millionen Euro und werden vom Bund getragen. Weitere Informationen sollen online unter www.strassenbau.niedersachsen.de zu finden sein, ebenso will die Behörde über die weiteren Bauphasen gesondert informieren. Mit Verkehrsbehinderungen und Stau ist zu rechnen, das hatten die Fahrbahnerneuerungsarbeiten im vergangenen Sommer auf der A 27 gezeigt.